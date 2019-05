Casal Bruciato | Raggi dai rom Di Maio | «Spettacolo che non serviva»

RAGGI INSULTATA A Casal BRUCIATO/ Il problema di Roma? È ancora "figlia" di Mussolini : Ieri Virginia RAGGI è stata duramente contestata a CASALBRUCIATO, in periferia. Il problema di Roma appare drammatico. Una soluzione in realtà c'è

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Raggi insultata a Casal Bruciato durante la visita alla famiglia rom : "Buffona - vergognati" : Pesanti offese sessiste indirizzate alla prima cittadina che ha lasciato l'abitazione scortata dalla polizia. "Questa famiglia ha diritto alla casa, è la legge"

Casal Bruciato - Raggi insultata e assediata. «I rom hanno diritto a quella casa» : «Questa famiglia ha diritto alla casa, non se ne andrà». Al terzo giorno di manifestazioni e proteste, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si presenta di persona a Casal...

«Ci vogliono ammazzare - qui non possiamo restare» : la denuncia degli Omerovic - la famiglia rom di Casal Bruciato : Oggi gli Omerovic potrebbero partecipare all'incontro del Papa con il mondo Rom, ieri il vescovo ausiliare di Roma Est, Gianpiero Palmieri, ha visitato la famiglia bosniaca e li ha invitati. «È un ...

Roma - sit-in antifascista a Casal Bruciato : tensione per presenza Casapound. FOTO : Roma, sit-in antifascista a Casal Bruciato: tensione per presenza Casapound. FOTO Giornata tesa nella periferia della Capitale dove una famiglia rom è stata minacciata . La sindaca Raggi è stata contestata e insultata. Attimi di caos alla manifestazione promossa dai movimenti per la casa, entrata quasi in contatto con il corteo ...

Casal Bruciato - gli abitanti alla Raggi : «Tu non sei il nostro sindaco»| : Il primo cittadino ha fatto visita alla famiglia rom assegnataria di una casa popolare. E ha replicato alle contestazioni: «La legge si rispetta»

"Zingara!! Vergognati" : Una giornata intensa quella della sindaca di Roma, dopo aver assegnato una casa popolare ad una famiglia rom. Insorgono i cittadini contro Virginia Raggi "Questa famiglia risulta legittima assegnataria di un alloggio. Ha diritto di entrare e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati.

La Raggi a Casal Bruciato difende l'assegnazione della casa ai Rom : contestata da cittadini della zona : Rimane alta la tensione a casal Bruciato, il quartiere di Roma dove è stata assegnata una casa popolare ad una famiglia Rom con 12 figli scatenando le proteste dei residenti. Questa mattina la sindaca ...

Raggi non si fa intimidire dalla teppa a Casal Bruciato ma Di Maio la critica : Roma. Anche ieri per Casal Bruciato, periferia est della Capitale, è stata una giornata particolare. La sindaca di Roma ha deciso di metterci la faccia sulla vicenda della famiglia rom di 14 persone alla quale qui, in un condominio popolare di via Sebastiano Satta, è stato assegnato un alloggio popo

Casal Bruciato e la realpolitik di Di Maio : Roma, 8 mag., askanews, - Dal Campidoglio è silenzio. Ma anche a Casal Bruciato, Roma, dove CasaPound e altri fanno una gazzarra, ieri le minacce di stupro a una donna, oggi gli insulti alla sindaca ...

Consegnata casa ai rom - Raggi contestata a Casalbruciato. Le gridano anche “zingara” : Una giornata di tensione in via Satta, a casal Bruciato, periferia Est di Roma, dove alcuni residenti e militanti di estrema destra, in particolare di casaPound, protestano contro l'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia rom proveniente dal campo nomadi della Barbuta. La zona e' presidiata da un consistente numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. E non sono mancate le dure contestazioni nei confronti del sindaco di Roma, ...

Casal Bruciato - la protesta antifascista contro Casapound prende di mira anche Orfini : “Fuori il Pd - non siete di sinistra” : “Fuori il Pd dalla piazza”. “Non siete di sinistra, andate via”. E ancora: “Antifascisti a giorni alterni, avete cacciato Marino: vergognatevi”. Una parte della piazza antifascista di Casal Bruciato si ribella al Partito democratico. Una protesta nella protesta, dove da una parte non ci si risparmia di stigmatizzare l’atteggiamento di Casapound e dell’estrema destra nei confronti della famiglia serba cui il Comune ha assegnato – legittimamente ...

Casal Bruciato : Raggi contestata ed insultata dai residenti - anche Di Maio contrariato : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo pomeriggio ha Raggiunto Casal Bruciato dove ha incontrato la famiglia rom assegnataria di un alloggio popolare. Al suo arrivo è stata contestata ed insultata dai residenti e da alcuni esponenti di CasaPound. La prima cittadina grillina ha ribadito che quelle persone hanno tutto il diritto di rimanere nell'appartamento. La sua iniziativa, tuttavia, avrebbe irritato il vicepremier Luigi Di Maio, ...