Casal Bruciato | odio e convivenza ai bordi di Roma Dal Papa la famiglia rom l' uomo del

20 : 50 | Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : resistete : 09.05.2019 - "Resistere": è questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia rom contestata e insultata a Casal Bruciato, durante un incontro nella sagrestia di San Giovanni in Laterano. Bergoglio li ha incoraggiati a rivolgersi alla Chiesa per qualunque necessità. La famiglia ha raccontato la propria storia, spiegando di essere musulmana. "Prego per voi, vi sono vicino. Soffro per quanto vi è capitato, questa non è civiltà", ha ...

Il Papa incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : “A loro solidarietà e vicinanza”. FOTO : Il Papa incontra la famiglia rom di Casal Bruciato: “A loro solidarietà e vicinanza”. FOTO Il Pontefice ha salutato la famiglia al centro delle forti proteste per l'assegnazione di una casa popolare nella periferia di Roma. L'incontro è avvenuto in privato nella sagrestia della Basilica di San Giovanni in ...

Il Papa saluta la famiglia di Casal Bruciato : 'Resistere - no a ogni forma di odio e violenza' : Una donna che porta un figlio al mondo è speranza: lei semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza". Il Papa incontra 500 tra rom e sinti in Vaticano

Roma - Imer Omerovic e Senada Sejdovic : chi sono i bosniaci assegnatari della casa popolare a Casal Bruciato : Imer Omerovic e Senada Sejdovic. sono questi i nomi dei due bosniaci di 40 anni, genitori di 12 figli, assegnatari regolari di una casa popolare nel quartiere casal Bruciato a Roma, su cui si sono concentrate in questi giorni le proteste di casapound e dei movimenti di estrema destra. Imer è un “commerciante di antichità” e di merce usata. Insieme al secondogenito Clinton lavora nei mercatini della capitale con una regolare licenza per il ...

Casal Bruciato - Papa : 'Soffro per notizie contro i rom - non è civiltà' - : Incontrando 500 rom e sinti in Vaticano, il Pontefice ha commentato la vicenda della famiglia minacciata a Roma dopo l'assegnazione di una casa. Conte: "La legge va applicata". Di Maio smentisce di ...

Le giuste attenzioni al pogrom di Casal Bruciato : Lodo con tutto il cuore la visita della sindaca Raggi alla famiglia cui si vuol impedire di abitare, di vivere, a Casal Bruciato, in un’ennesima prova periferica di pogrom. Il Papa non ci è andato, ma ha invitato la famiglia da lui. Vedo che sono in molti a interrogarsi, o rispondere senz’altro, sul

Nicola Zingaretti : "Riapriremo la sezione del Pd a Casal Bruciato" : “A Casal Bruciato riapriremo la sezione del Pd. Non si può andare in questi quartieri solo quando esplode la protesta, come ha fatto pure giustamente la sindaca Raggi; bisogna starci 365 giorni all’anno, tornare nei luoghi dove la vita, se non ci sono politica e servizi, può provocare questi istinti”. A dirlo è il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Corriere della Sera Tv parlando delle violenze contro la ...

A Casal Bruciato arrivano le prime denunce : anche per chi ha urlato ‘Ti stupro’ : Roma – Sono scattate le prime denunce per le proteste dei giorni scorsi in via Satta, a Casal Bruciato, contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom. Non e’ al momento chiaro quante siano le persone denunciate, ma di sicuro tra i soggetti identificati c’e’ anche chi ha rivolto la frase “Ti stupro” all’indirizzo della madre rom con in braccio un bambino, mentre veniva scortata dal ...

