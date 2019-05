Casal Bruciato | l' autogol della Raggi Blitz dai rom | ma Di Maio la boccia

Casal Bruciato - Saviano : "Polizia di parte". Gli agenti rispondono : Scambio di battute tra Roberto Saviano e la Polizia via Twitter sul caso della casa assegnata ad una famiglia rom a Roma. Lo scrittore ha attaccato il Ministro dell’Interno Salvini affermando poi che, secondo la sua opinione, nella vicenda la Polizia sarebbe stata colpevole di aver preso iniziative di parte.“Parole ambigue dal Ministro Della Mala Vita su Casal Bruciato per non indispettire i cani feroci di CasaPound che ...

Casal Bruciato - la Raggi difende i rom | I malumori di Di Maio : prima gli italiani : La sindaca insultata e offesa durante la visita alla famiglia assegnataria dell'alloggio popolare: "Ne ha diritto, è la legge". Secondo fonti 5stelle l'iniziativa è stata accolta con irritazione dal vicepremier

Casal Bruciato, botta e risposta Saviano-Polizia su Twitter Lo scrittore interviene sulla vicenda della famiglia rom minacciata dopo l'assegnazione di una casa, criticando Salvini e accusando la polizia di essere "servizio d'ordine per partito". Il profilo istituzionale replica: "Che pena commenti per regolare conti ...

Casal Bruciato - Corcolle - Tor Sapienza : quando la rabbia dei quartieri contro gli stranieri si basa su notizie false o gonfiate : notizie false o gonfiate che incendiano interi quartieri. Il tentato stupro inventato, l’aggressione subita in realtà perpetrata, l’assalto al bus ingigantito. E quelle norme sull’assegnazione delle case popolari che tutti fanno finta di ignorare. Come quelle che hanno portato la famiglia Omerovic ad avere legittimamente assegnata la loro casa Erp a Casal Bruciato. Anche stavolta si era diffusa la voce che il Comune di Roma dia 18 punti in più ...

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L'auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Casal Bruciato - Raggi insultata e assediata. «I rom hanno diritto a quella casa» : «Questa famiglia ha diritto alla casa, non se ne andrà». Al terzo giorno di manifestazioni e proteste, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si presenta di persona a Casal...

«Ci vogliono ammazzare - qui non possiamo restare» : la denuncia degli Omerovic - la famiglia rom di Casal Bruciato : Oggi gli Omerovic potrebbero partecipare all'incontro del Papa con il mondo Rom, ieri il vescovo ausiliare di Roma Est, Gianpiero Palmieri, ha visitato la famiglia bosniaca e li ha invitati. «È un ...