ilsole24ore

(Di giovedì 9 maggio 2019) I fondiimpegnati nella presentazione di una offerta vincolante per ildella banca ligure non hanno approvato l'investimento. I fondi, insieme ad altri investitori, avevano predisposto un piano con un impegno fino a 400 milioni di euro per il rafforzamento patrimoniale della banca...

M_Montigiani : @paolopoliti1 Legga i numeri, invece di esprimere giudizi. Nel frattempo, viceversa: - M_Montigiani : RT @GabrieleMeoni: #Carige, salta l’operazione #Blackrock. Si profila il salvataggio di Stato come per #Mps. La crisi delle medie banche it… - M_Montigiani : RT @fisco24_info: Carige, salta l’operazione Blackrock. Si profila il salvataggio di Stato: I fondi Blackrock impegnati nella presentazione… -