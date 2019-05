Carige | il fondo Blackrock si tira indietro | salta il piano di salvataggio Torna in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019)in extremis l’operazione didi Bancada parte di. Giovedì mattina i commissari dell’istituto ligure hanno comunicato che ilstatunitense “ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse“. Che era stata accolta con favore dalinterbancario di tutela dei depositi, pronto a convertire in azioni il bond da 320 milioni sottoscritto a novembre per sostenere la banca, e anche dalla politica, a cuiavrebbe tolto le castagne dal fuoco sgombrando il campo dall’ipotesi di una eventuale ricapitalizzazione con fondi pubblici consentita dal decreto Tutela del risparmio. Il vicepremier Luigi Di Maio in question time aveva parlato di “segnale positivo per rilancio della banca, se supportato da unindustriale in grado di garantire sostenibilità e coerenza con la realtà ...

