Carige | Blackrock non dà ulteriore corso a iniziale manifestazione di interesse

Carige : stop operazione con Blackrock - si valutano altre ipotesi : ... in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del Dl 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al ministero dell'Economia", ...

Carige - salvataggio tutto da rifare : BlackRock ritira la sua proposta : ... in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia'. ...

Carige - salta l’operazione Blackrock. Si profila il salvataggio di Stato : I fondi Blackrock impegnati nella presentazione di una offerta vincolante per il salvataggio della banca ligure non hanno approvato l'investimento. I fondi, insieme ad altri investitori, avevano predisposto un piano con un impegno fino a 400 milioni di euro per il rafforzamento patrimoniale della banca...

Carige - stop di BlackRock al piano Il comitato investimenti dice no : La notizia se confermata, sarebbe clamorosa. Il comitato investimenti di BlackRock, dicono i rumors, ha dato parere negativo al salvataggio di Carige. L’operazione che prevedeva un impegno di 400 milioni oltre alle garanzie per l’aumento da 720 milioni è stata ritenuta troppo rischiosa oltreoceano. Segui su affaritaliani.it

Carige - ok dalle banche a Blackrock. Gli americani chiedono tempo per accordarsi con Malacalza : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Carige - ok dalle banche a Blackrock. Ma gli americani chiedono più tempo : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Carige - ok dalle banche a Blackrock : Il Fondo interbancario convertirà il bond e salirà al 43% della Cassa di Risparmio. L’aumento di capitale per mettere in sicurezza l’istitutopotrebbe superare i 720 milioni

Carige - Maccarone : aumento capitale 720 mln - Fitd con BlackRock : Roma, 6 mag., askanews, - Per Carige è in arrivo un aumento di capitale da 720 milioni, un po' più alto di quanto stabilito dai commissari. L'aumento porterà all'ingresso di BalckRock nel capitale con ...

Carige - il Fondo interbancario approva lo schema Blackrock : Genova - 'Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento ' su Carige 'secondo lo schema concordato con Blackrock e ha convocato l'assemblea per il giorno 14 a Roma'. Lo ha detto il ...

Banca Carige - via libera del Fondo Interbancario ad intervento con Blackrock : Banca Carige verso il salvataggio . E' arrivato il via libera del Fondo interBancario di tutela dei depositi, Fitd, all'intervento sulla Banca ligure secondo lo schema concordato con Blackrock . "Il ...

Carige - via libera delle altre banche al piano di salvataggio di Blackrock. Il fondo Usa punta a diventare primo socio : A quattro mesi dal varo del decreto che prevedeva la possibilità di ingresso dello Stato nel capitale di Carige, la banca si prepara a diventare più statunitense che ligure. Lo Schema volontario del fondo interbancario di tutela dei depositi ha infatti dato il via libera al piano concordato con il fondo Blackrock – già socio di Unicredit e Intesa – che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 400 milioni di euro diventando primo ...

Carige : da Fitd sì a Blackrock : ANSA, - MILANO, 6 MAG - "Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento" su Carige "secondo lo schema concordato con Blackrock e ha convocato l'assemblea per il giorno 14 a Roma". Lo ha ...

Carige - via libera del Fondo Interbancario all'intervento con Blackrock : MILANO - Semaforo verde dal Fondo Interbancario al piano che dovrebbe portare al salvataggio di Carige. 'Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento' su Carige 'secondo lo schema ...

Carige - ok delle banche al piano Blackrock : avranno il 43% : Per risanare e mettere in sicurezza Carige si prospetta un piano in più tappe. Quella iniziale scatterà oggi, quando il Consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario presieduto da Salvatore Maccarone, sottoscrittore di un bond da 320 milioni della banca ligure, alle 12 si riunirà a Milano per approvare il piano concordato con Blackrock e dare il suo disco verde alla conversione totale del bond in capitale...