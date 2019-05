Cannabis light | Salvini | Chiusi tre negozi nel Maceratese | oggi direttiva

Cannabis light - Salvini : «Chiuderò tutti i negozi». Il ministro Grillo : non vendono droga : «Chiuderò uno a uno tutti i negozi di Cannabis». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che ha incontrato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana con i rappresentanti...

Salvini vuole chiudere i negozi di Cannabis light. Ma con loro lo spaccio è calato : Episodi di cronaca come quello avvenuto l'anno scorso a Monterotondo , dove un pusher incendiò un negozio di canapa reo di fargli concorrenza, dimostrano che la questione c'e'. Tre ricercatori ...

Salvini : "Chiuderemo uno per uno i negozi di Cannabis light" : "Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato le comunità terapeutiche al Viminale. "Ce ne sono ormai più di mille - ha attaccato Salvini - al di fuori di ogni regola e ...

Milano - Cannabis light? No - droga vera al Festival : Milano, 7 maggio 2019 - «Io non sono una droga» è lo slogan scelto dagli organizzatori dell'Hemp Fest 2019 per pubblicizzare la fiera internazionale della cannabis che si è svolta a Milano. Uno slogan ...

Veneto - la Cannabis light è come la pizza : ordinata e consegnata a domicilio : Francesca Bernasconi I riders portano la cannabis legale casa per casa: l'idea di due coltivatori di Mestre Prima le pizze, poi panini, zuppe e persino piatti di sushi. Ma ora che è arrivata la cannabis legale e i negozi hanno iniziato a vendere tisane, oli e caramelle alla marijuana, anche i riders si adattano. Così la cannabis arriva direttamente a domicilio. È l'idea di due 26enni di Mestre, che hanno dato vita a Driving Weed, il ...