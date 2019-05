Cannabis | la direttiva del Viminale | più controlli | maggiori requisiti ma per il momento

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Paletti più stretti,, ma per ilnessuna chiusura. È quanto emerge dalla lettura dellaemanata dalper quanto riguarda i cosiddetti canapa shop. Nella fattispecie, il provvedimento del dicastero retto da Matteo Salvini sottolinea come “dovrà essere innanzitutto disposta una puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, in condivisione con le Amministrazioni comunali ed attraverso il concorso dei rispettivi Comandi di Polizia locale e degli Sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative“. Nei, si legge ancora nelladel ministero degli Interni, “una cura particolare dovrà riguardare la verifica del possesso delle certificazioni su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza, richieste dalla legge per poter operare”. ...

