Cannabis | direttiva Viminale | infiorescenze illegali

Cannabis - la direttiva del Viminale : più controlli - maggiori requisiti ma per il momento no chiusura dei Canapa shop : Paletti più stretti, maggiori controlli, ma per il momento nessuna chiusura. È quanto emerge dalla lettura della direttiva emanata dal Viminale per quanto riguarda i cosiddetti Canapa shop. Nella fattispecie, il provvedimento del dicastero retto da Matteo Salvini sottolinea come “dovrà essere innanzitutto disposta una puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, in condivisione con le Amministrazioni ...