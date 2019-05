Cannabis - chiusi tre negozi nelle Marche. Salvini oggi la direttiva per eliminarli tutti. Di Maio 'Chiuda piazze di spaccio' : Roma . - Ieri il ministro dell'Interno l'aveva annunciato: 'Farò la guerra ai negozi di Cannabis light '. A distanza di meno di 24 ore Salvini annuncia la direttiva sulla chiusura dei negozi e nelle ...

I negozi di Cannabis chiusi a Macerata : Per decisione del questore della città, Pignataro, che da diversi mesi porta avanti una sua battaglia contro la marijuana light: «l'anticamera dell'inferno», dice lui

14 : 55 | Cannabis - Sibilia (M5s) a Salvini : negozi vanno aperti - non chiusi : 09.05.2019 - L'annuncio di Matteo Salvini di voler chiudere i negozi di Cannabis legale ha acceso una nuova querelle politica che vede su due fronti opposti M5s e Lega. Il sottosegretario M5s al ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, polemizza: "Non vedo per quale motivo vadano chiusi. Lo Stato deve star vicino alle piccole e medie imprese". "Se ci sono business illegali vanno chiusi tutti - sottolinea -. Noi i negozi, però, dobbiamo occuparci ...

Salvini annuncia direttiva anti-Cannabis. Chiusi nelle Marche primi 3 negozi : Dopo aver incassato la sconfitta sul caso Siri, Matteo Salvini prova a cambiare l’agenda politica e lo fa sbandierando i primi risultati della sua campagna contro le droghe leggere, nuova priorità del leader leghista. L’obiettivo, il giorno dopo la revoca degli incarichi del sottosegretario leghista, sono i cannabis shop. Un modo per aprire un nuovo capitolo nella narrativa del vicepremier dopo la prima vera ...

Cannabis - Salvini : “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio : “Bene - ma faccia lotta a mafia”. E lui : “M5s ritiri proposta su droga libera” : “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteo Salvini spinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre Cannabis shop a ...

