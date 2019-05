ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dall’inizio campionato fino a domenica sera ho ascoltato con piacere le più disparate teorie sull’ipotetico “” del, provenienti sia da illustri esperti che dalle “poetiche” diatribe del bar sportivo da cui adoro origliare le geniali perle di saggezza partenopea, soprattutto quando provengono dal tizio seduto in fondo alla sala che si sveglia ogni tanto solo per esclamare “Albitro, è rigole!”. Poi, per deformazione professionale, comincio a studiare l’argomento trattato mettendomi alla ricerca dell’unica fonte attendibile e oggettiva, ovvero la matematica che si abbraccia perfettamente con il calcio moderno sempre più una scienza (quasi) esatta. Ho potuto, quindi, constatare che in 35 giornate finora disputate i partenopei in ben dieci occasioni (28,6%) hanno raddrizzato gare non iniziate per il verso giusto, riuscendo addirittura a ribaltare il risultato in quattro ...

SSCNapoliNews : Calo fisico del Napoli? Le rimonte del Napoli dicono il contrario - napolista : Calo fisico del #Napoli? Le rimonte del Napoli dicono il contrario Il dato sulle rimonte del Napoli è chiaro in 35… - lucabnz : @CN29vfarsopoli Ieri il tanto acclamato, giustamente aggiungo, ajax ha perso per inesperienza, calo fisico e soprat… -