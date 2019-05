Calciomercato Inter | vicino l’arrivo di Conte | col nuovo 11 | tre supercolpi e qualche ...

Calciomercato Inter - due contropartite per arrivare a Barella : Barella è il nome in pole position per la mediana dell’Inter, un calciatore moderno che potrebbe far comodo a Spalletti… o Conte Calciomercato Inter, Beppe Marotta si sta muovendo su più fronti, il più caldo al momento è quello che riguarda il tecnico Antonio Conte. Per quanto concerne la rosa però, ci sono delle novità importanti dal fronte Barella, rivelate dal Corriere dello Sport. I nerazzurri sarebbero sulle tracce del ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez rompe con il Manchester United : l’agente lo propone ai nerazzurri : Alexis Sanchez sempre più lontano dal Manchester United: l’agente Fernando Felicevich lo ha proposto all’Inter In estate l’Inter si prepara, sperando nei soldi provenienti dal piazzamento Champions League, ad una possibile rivoluzione del suo pacchetto offensivo. Icardi è già dato per partente da diverso tempo, specialmente dopo la rottura legata alla fascia da capitano. Anche Ivan Perisic però potrebbe lasciare il club ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo e Godin per la difesa : l’ultima idea arriva da casa Atalanta : L’Inter è pronta a mettersi in moto sul mercato per incrementare la qualità anche dal punto di vista difensivo: le ultime novità L’Inter ha un piede nella prossima Champions League. La squadra di Spalletti sta lottando col coltello tra i denti per conquistare il terzo posto, nel frattempo la società si sta già muovendo sul mercato, in attesa di capire se in panchina arriverà Conte oppure si rimarrà con il tecnico toscano. Come ...

Calciomercato Inter – Pablo Sarabia per il dopo Perisic : ingaggio abbordabile e clausola irrisoria : Pablo Sarabia è il nome nuovo del Calciomercato dell’Inter: l’esterno spagnolo prenderebbe il posto di Perisic. La clausola da 18 milioni e il basso stipendio lo rendono un affare intrigante per i nerazzurri Con 3 partite ancora da giocare e un piazzamento Champions League da difendere, l’Inter inizia a pensare al futuro. In estate partirà sicuramente Mauro Icardi e anche Ivan Perisic, che non ha mai fatto mistero di ...

Calciomercato Atletico Madrid - conferenza d'addio di Godin : lo aspetta l'Inter : arrivato il momento dei saluti per Diego Godin , giunto alla fine della sua esperienza con la maglia dell' Atletico Madrid - di cui è capitano. Il difensore uruguaiano infatti, in scadenza di ...

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Calciomercato Inter e Roma - testa a testa per Conte : Numerosi i sondaggi effettuati dai giallorossi, con il suo ex vice Angelo Alessio che al 'Corriere dello Sport' ha spiegato: 'Conte è intrigato dal progetto, anche se non dovesse arrivare la ...

Calciomercato Inter - Icardi : ora anche Wanda Nara frena sulla permanenza : Calciomercato Inter – Il futuro di Mauro Icardi continua a restare ancora tutto da scrivere. Al momento infatti permane parecchia incertezza sul prosieguo della carriera dall’attaccante argentino all’Inter. Dal momento della decisione del club nerazzurro di togliere la faccia al centravanti albiceleste fino alle molte settimane di “esilio” autoimposto, le quotazioni riguardo una possibile permanenza ...

Calciomercato Atletico Madrid - vicino Felipe : sostituto di Godin - prossimo difensore Inter : Una nuova stagione da programmare per l' Atletico Madrid , che pensa già al futuro e comincia ad intensificare il lavoro sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Diego Simeone una rosa sempre più ...

Calciomercato : Inter in pole per Danilo - il si è molto vicino : La caccia all’esterno destro difensivo continua e l’Inter fa uno scatto deciso verso Danilo, senza però dimenticare la pista Darmian.Il terzino brasiliano, in uscita dal Manchester City dove quest’anno ha giocato poco, avrebbe già trovato l’accordo con il club nerazzurro: per definire l’affare, insomma, manca ancora l’ok degli inglesi, che non faranno le barricate ma di certo non svenderanno il giocatore.Il personaggio DaniloArrivato in ...

Calciomercato Inter : L’Inter cerca soluzioni per il centrocampo : Calciomercato Inter: Immaginate Nainggolan, Brozovic, Vecino, Borja Valero, Gagliardini e Joao Mario in fila, davanti a una parete bianca, con le linee delle altezze, come nella locandina del film cult «I soliti sospetti».Su di loro, o meglio sul reparto che compongono, da agosto in poi si concentravano i sospetti e i dubbi di critica e tifosi. Il centrocampo era considerato il possibile «baco» del sistema Inter: reparto troppo «corto» e con ...

Calciomercato - Modric : Mijatovic avvisa l'Inter : 'Resterà al Real Madrid' : Un finale di stagione a dir poco complicato, un futuro tutto da scrivere. Il Real Madrid di Zidane è avvolto più da dubbi che da certezze. In Liga i Blancos hanno rimediato una brutta sconfitta, la ...

Calciomercato : l'Inter vuole Moise Kean : Quasi una congiunzione astrale, insomma, dalla quale è uscita la notizia diffusa dal Corriere dello Sport. Calciomercato Inter: Marotta si muove per Kean Calciomercato: l'Inter vuole Moise Kean Una ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo : Marotta ha in serbo altri due super colpi dalla Premier League : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta muovendosi sotto traccia per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione sportiva L’Inter sembra avere già un piede nella prossima Champions League. Il vantaggio sul quinto posto non lascia ancora tranquilli, servono altri punti da qui alla fine della stagione per la truppa di Spalletti. Quest’ultimo è stato confermato ieri da Marotta, ed il dirigente sta lavorando per rafforzare ...