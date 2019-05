Calciomercato Barcellona | dalla Spagna | non solo De Jong Rakitic e Coutinho a rischio

Calciomercato Juventus - possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...

Calciomercato : frenata nell'affare De Ligt-Barcellona - la Juve potrebbe inserirsi : Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister ...

Calciomercato - Capello su Messi : 'Al Barcellona per merito mio' : Proprio così: a raccontarlo è stato l'ex allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha svelato un curioso aneddoto sul passato della Pulga. L'aneddoto di Capello Decisivo per convincere il Barcellona ...

Calciomercato Barcellona - Rakitic sicuro : 'Qui sono felice - per me non c'è posto migliore' : Ancora tre anni di contratto, un'altra Liga già in tasca e l'obiettivo triplete più vivo che mai. Rakitic sogna col suo Barcellona, nel futuro immediato e anche in proiezione, sperando di continuare a ...

Calciomercato - Rakitic : 'Non voglio altro che il Barcellona - spero di restare' : Ivan Rakitic spera: "Non voglio altro che il Barcellona ". Il centrocampista croato, che ha vinto nella giornata di sabato la Liga con i blaugrana, deve ora capire cosa ne sarà del suo futuro. Non è ...

Calciomercato Inter – Operazione Vidal : ok dal Barcellona - l’ostacolo è cinese : Arturo Vidal torna nel mirino dell’Inter: il Barcellona favorevole alla cessione, c’è la concorrenza di diversi club asiatici La scorsa estate il Barcellona lo aveva soffiato all’Inter per circa 25 milioni di euro, ma un anno dopo, Arturo Vidal potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Al termine di una stagione non di certo esaltante, il centrocampista cileno sarebbe pronto a lasciare Messi e compagni. I catalani non si ...

Calciomercato Real e Barcellona - è derby per Jovic : Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbero Real Madrid ed il Barcellona a puntare forte su di lui.Luka Jovic è una delle stelle più brillanti dell’Eintracht Francoforte di questa stagione, che con grandissime prestazioni si sta conquistando l’ammirazione delle principali piazze calcistiche d’Europa. Non solo squadre inglesi, ma anche diversi club spagnoli. Stando alle ultime notizie diramate da FoxSports.it, infatti, ci ...

Calciomercato Milan – Deulofeu dice basta : “Barcellona? Non torno più! Il mio futuro è altrove” : Gerard Deulofeu chiude le porte ad un nuovo ritorno al Barcellona e pensa al futuro: l’attaccante spagnolo resta un obiettivo del Milan per l’estate Se dovesse centrare la qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe il budget necessario per sopperire ad alcune mancanze strutturali della squadra. Una su tutte, l’assenza di esterni d’attacco di ruolo (Calhanoglu e Suso sono adattati), capaci di rendere più pericolosa la manovra ...

Calciomercato Barcellona - Bartomeu sul rinnovo di Rakitic : 'Vedremo a fine stagione' : Dici Rakitic e pensi al Barcellona , alla Croazia e al suo ruolo da tuttocampista. Insostituibile in mezzo al campo, segna e fa segnare, copre e imposta. Onnipresente, quest'anno ha giocato 44 partite ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Coutinho con il Barcellona : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, fortissimo attaccante sudamericano che sta passando un momento molto delicato. L'ex giocatore del Palermo sta certamente risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo e non sta rendendo come ci si aspettava. Spesso è stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri e dunque non è esclusa una sua cessione al termine ...

Calciomercato Sassuolo - il Barcellona non riscatterà Boateng : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport ', il Barcellona non eserciterà il riscatto fissato al momento dell'accordo con il Sassuolo. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo ...

Calciomercato - Coutinho sorprende tutti : “penso di lasciare il Barcellona” : Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima caldissima estate di Calciomercato, il calciatore non è soddisfatto in blaugrana Coutinho è passato dall’essere una primadonna al Liverpool ad essere uno dei tanti a corredo dell’egemonia di Messi al Barcellona. Questa situazione ha forse pesato sul calciatore brasiliano, il quale secondo quanto riferito da Sport avrebbe rivelato ai compagni di Nazionale la sua ...

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Calciomercato Milan - Barcellona : Gomes ceduto a titolo definitivo : Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito all'Everton, è il protagonista di una trattativa che, secondo quanto si legge su 'sport.es', sarebbe vicino alla fumata bianca. Gomes potrebbe ...