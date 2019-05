Calcio | Europa League 2019 | Chelsea ed Arsenal in Finale! I Blues la spuntano ai rigori

L’Inghilterra si “prende” il Calcio : poker storico in Europa - è dominio totale! : E’ un record storico, grandioso. Proprio perché mai raggiunto, molto difficile da eguagliare. L’Inghilterra si “prende” letteralmente il calcio, decidendo di dominare in tutto e per tutto in giro per l’Europa. Due inglesi in finale di Champions, altre due in finale di Europa League. Il poker è servito, con buona pace di una Spagna che ha fatto la voce grossa negli ultimi anni e che è arrivata vicina a questo ...

Stampa estera - le imprese del Tottenham e del Liverpool fanno impazzire l'Europa : 'Questo è Calcio' : L'impresa del Tottenham in casa dell'Ajax fa impazzire l'Europa. AL Stampa internazionale celebra i ragazzi di Pochettino e ricorda la straordinaria serata di Anfield del giorno prima.

Social Network e Calcio - la Serie A maglia nera : solo la Juve nella top ten dei club d'Europa. : solo la Juventus regge il passo dei top club europei. Ma questa volta non parliamo dei risultati del campo, non ci riferiamo al valore tecnico delle squadre, ma alla loro capacità di crearsi un ...

Ceferin : «UEFA sola responsabile del Calcio in Europa» : Ceferin futuro coppe europee – Si è tenuto oggi, a Nyon, l’incontro tra il Comitato Esecutivo UEFA e i rappresentanti delle Leghe europee presso. A questo proposito, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha fornito un aggiornamento sulle discussioni riguardanti l’evoluzione delle competizioni UEFA per club a partire dal 2024. Aleksander Ceferin ha dichiarato: «Quando […] L'articolo Ceferin: «UEFA sola responsabile del ...

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Come finisce il Calcio in Europa : Juventus, PSG e Barcellona sono già campioni, il resto si deciderà nelle ultime settimane della stagione

Calcio a 5 - Champions League 2019 : lo Sporting Lisbona è campione d’Europa - sconfitto il Kairat Almaty : Missione compiuta per lo Sporting Lisbona. La compagine portoghese di Calcio a 5, al quarto tentativo, conquista finalmente il titolo di campione d’Europa. Dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2011, 2017 e 2018, i portoghesi si sono presi la loro rivincita sconfiggendo una delle compagini favorite, ovvero i kazaki Kairat Almaty, fregiandosi del successo in questa UEFA Futsal Champions League. Nel confronto andato in scena all’Almaty ...

Consigli fantaCalcio 34 Giornata : Torino-Milan in palio l’Europa : Consigli fantacalcio 34 Giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la settimana che ha deciso le finaliste della Coppa Italia ed è già tempo di pensare alla Giornata numero 34 della Serie A Tim 2018-2019. Si parte sabato 27 aprile alle 15.00 con il match salvezza Bologna-Empoli, i ragazzi di Mihajlovic hanno a disposizione un […] L'articolo Consigli fantacalcio 34 Giornata: Torino-Milan in palio l’Europa proviene da Serie A News ...

Londra capitale del Calcio - Champions ed Europa League parlano inglese : la geografia delle semifinali europee : Si sono chiusi due giorni importanti per il calcio europeo, si sono disputate partite che hanno regalato clamorose sorprese in Champions League ed Europa League, in attesa delle semifinali è il momento di effettuare un bilancio. Il percorso delle italiane è stato deludente, le ultime due squadre rimaste, Juventus e Napoli sono state eliminate rispettivamente da Ajax e Arsenal. La fiducia del calcio italiano era rivolta principalmente alla ...

L’Italia esce a pezzi dall’Europa - la lezione impartita dal Calcio inglese e un dato che fa riflettere… : Due squadre inglesi in semifinale di Champions League, altrettante in quella di Europa League. Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal. Sono loro a portare in alto, altissimo, il nome della nazione in Europa. E lo fanno meritatamente. Invidia? Forse, da italiani, un po’ sì. Quest’anno, con il ritorno alle 4 squadre in Champions e con un inizio niente male, si era pensato ad una possibile rinascita del nostro calcio fuori dai ...

Il Calcio italiano in Europa : “un disastro non annunciato” : “Un disastro non annunciato” per la Gazzetta la stagione europea delle italiane che ad Aprile sono fuori da tutte le competizioni. Juventus in primis a cui non è bastato neanche CR7, la Roma non è riuscita a bissare la semifinale dell’anno scorso, Inter e Napoli sfavoriti da gironi di ferro in Champions. Ma anche in Europa League al Napoli “personalità, sicurezza nei propri mezzi e serenità”. Ma osservando il ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli saluta la Coppa con la sensazione di avere fatto troppo poco : E così, anche il Napoli saluta l’Europa League 2019 e chiude la sua avventura a livello continentale. La seconda Coppa europea per importanza non torna in Italia nemmeno quest’anno, e non succede dal lontano 1999 quando il Parma di Malesani vinse in finale contro l’Olympique Marsiglia. Questa è un’altra storia, ovviamente, ma ieri sera si è scritto l’ennesimo capitolo negativo di una squadra italiana in Europa ...

Calcio - Europa League 2019 : tutto facile per Chelsea e Valencia - l’Eintracht Francoforte completa la rimonta : Nella serata europea che sancisce l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano dell’Arsenal, si sono disputati anche gli altri quarti di finale della seconda manifestazione continentale: passano il turno comodamente Chelsea e Valencia, completa la rimonta l’Eintracht Francoforte. Chelsea-SLAVIA PRAGA 4-3 Il Chelsea di Maurizio Sarri, forte della vittoria per 0-1 in trasferta archivia subito il discorso ...

Calcio Europa League 2019 : Napoli-Arsenal 0-1. Non riesce la rimonta agli uomini di Ancelotti - ancora sconfitti : Il Napoli dice addio all’Europa League: nella gara di ritorno dei quarti di finale gli uomini di Carlo Ancelotti, chiamati ad una difficile rimonta dopo la sconfitta dell’andata, vengono nuovamente battuti dall’Arsenal, che si impone per 0-1 grazie alla magistrale punizione calciata al 36′ da Lacazette. Nel primo tempo parte meglio il Napoli, chiamato a segnare subito: prima occasione al 17′ con Callejon, ma Cech è ...