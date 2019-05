Boxboy and Boxgirl | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di giovedì 9 maggio 2019) Uno dei personaggi meno conosciuti di Nintendo è sicuramente, il cui Amiibo è disponibile da diverso tempo per l’acquisto in Giappone. Recentemente è approdato sull’eShop della Nintendo Switch un nuovo titolo dedicato alle avventure del cubo e della sua amata, ed oggi su gentile concessione Nintendo vogliamo condividere con voi la nostraanddebuttò per la prima volta su console Nintendo tramite il 3DS, sviluppato da Hal Laboratory. A distanza di anni giunge anche su Nintendo Switch con una nuova avventura che vede come protagonista anche la sua amata.andè un puzzle platform, nel quale siamo chiamati ad affrontare una generosa quantità di livelli (270 in totale) risolvendo enigmi di vario tipo basati sull’interazione con dei blocchi, allo scopo di ...