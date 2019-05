BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari attende dati dagli Usa | 9 maggio 2019

BORSA ITALIANA - in forte calo il controvalore degli scambi dell'8/05/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in deciso ribasso, -14,87%,, rispetto alla seduta precedente che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 07% - Poste Italiane a -3 - 16% - 8 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in lieve ribasso. Sul listino principale si mette in evidenza Ubi Banca. Male invece Poste Italiane

BORSA ITALIANA oggi - Milano ancora in rosso. Spread sopra i 270 punti : Seduta nervosa per Borsa Italiana . Milano resta ancora oggi in rosso, all'indomani del nuovo taglio delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea: l'indice Ftse Mib di Piazza ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Poste Italiane a -2 - 9% - Fineco a -1 - 7% - 8 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale male Poste Italiane. Salgono invece Azimut e Leonardo

BORSA ITALIANA oggi - Milano sulla parità. Spread sale a quota 265 : Nuovo avvio di seduta fiacco per Borsa Italiana . Milano apre oggi sulla parità con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,01% a 21.216 punti. Contrastate le altre Borse europee : Francoforte ...

BORSA ITALIANA - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 7/05/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,71 miliardi di euro, con un incremento del 28,28%, rispetto ai ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Amplifon a +2 - 3% - Unicredit a -0 - 9% - 7 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Amplifon. Bancari in difficoltà, specie Unicredit

BORSA ITALIANA oggi - Milano in rialzo. Spread stabile : Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Dopo un lunedì nero per il ritorno della guerra sui dazi tra Usa e Cina , Milano , apertura +0,31% a 21.474 punti, viaggia in rialzo la mattina, con l'...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 63% - Stm a -4 - 82% - 6 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale male i bancari. Giù anche Exor e Stm, oltre che Pirelli

BORSA ITALIANA oggi/ Exor a -4% - Stm a -4 - 4% - 6 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale male i bancari. Giù anche Exor e Stm, oltre che Pirelli