Bollette | attenti alle truffe | le parole da non dire mai al telefono

today

(Di giovedì 9 maggio 2019) Si moltiplicano le segnalazioni disu luce e gas.telefonate dei call center (e controllate sempre il...

AntaresComo : RT @qui_finanza: Bollette luce e gas, come proteggersi dalle truffe Riuscire a risparmiare sulle bollette di luce e gas, cercando l'offerta… - virgilio_it : RT @qui_finanza: Bollette luce e gas, come proteggersi dalle truffe Riuscire a risparmiare sulle bollette di luce e gas, cercando l'offerta… - libero_it : RT @qui_finanza: Bollette luce e gas, come proteggersi dalle truffe Riuscire a risparmiare sulle bollette di luce e gas, cercando l'offerta… -