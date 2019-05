BlackRock esce dal salvataggio per la banca italiana Carige

informati24

(Di giovedì 9 maggio 2019)dalper lal gestore di fondi americanoha tirato fuori un progetto didella, una mossa che potrebbe spingere il fragile governo di Roma in un altro costosodello Stato. La decisione di, che mette in evidenza le preoccupazioni degli investitori per l’incerto contesto politico dell’Italia, è stata confermata dal gestore del fondo e daa seguito di una relazione sul movimento sul quotidiano La Repubblica. Non hanno dato una ragione. Una fonte familiare della questione ha affermato che le lotte intestine e le speculazioni sul fatto che il governo potrebbe collassare sono stati tra i fattori che hanno indotto il fondo a ritirarsi.voleva anche mantenere la sua quota dial di sotto del 25 percento, ma ciò era diventato impossibile, ha aggiunto ...

