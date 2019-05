Black Monday | la comedy su Wall Street da venerdì 10 maggio su Sky Atlantic

The twilight zone - Black Monday e On my block tra le ultime serie tv rinnovate - si scommette sulla qualità più che sui numeri : The twilight zone, On my block e Black Monday hanno una cosa in comune: sono le più recenti serie tv rinnovate dai rispettivi network. Ed è una buona notizia, perché significa che CBS All Access, Netflix e Showtime hanno deciso di premiare la qualità dei prodotti a dispetto di un riscontro non esattamente esaltante in termini di pubblico. Per quanto riguarda The twilight zone, il rinnovo è arrivato a poco meno di un mese dalla messa in onda ...