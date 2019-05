Bimbo di tre anni trovato solo in strada di notte | cercava la mamma

Violentata a 11 anni resta incinta e sarà costretta a tenere il Bimbo! : Rapita e segregata nella armadio della camera da letto del suo aguzzino, sarà costretta a tenere il bambino concepito dalla violenza di cui è stata vittima. La giovanissima, 11 anni, sarebbe stata stuprata regolarmente da Juan Leon-Gomez, 26 anni, a Massillon, nell'Ohio. Ed ora, a seguito della nuova controversa legge sul "battito cardiaco" dello stato USA, non potrà abortire. La legge stabilisce che le interruzioni di gravidanza non possono ...

Bimbo di 8 anni costretto a sposare per due volte donna di 61 anni : Sanele Masilela si è sposato a otto anni. E se non fosse abbastanza scioccante, basti aggiungere che la moglie ha 61 anni. Sanele, il più giovane di quattro fratelli, vive nella città di Tshwane, in Sudafrica, e un giorno ha spiegato ai genitori che gli spiriti dei suoi antenati gli stavano dicendo che doveva sposare la sessantaduenne Helen Shabangu. Molti genitori forse ignorerebbero la cosa, o magari farebbero un discorsetto ...

Bimbo di soli 7 anni ha aperto una banca - oggi ha oltre 2000 clienti : Nell’immaginario comune, la finanza non è di solito il principale sogno dei bambini, che tipicamente immaginiamo vogliano essere astronauti o supereroi. Si tratta evidentemente di un’idea sbagliata, o quantomeno ci sono significative eccezioni. Jose Adolfo Quisocala Condori ha aperto una cassa di risparmio per bambini quando aveva solo 7 anni. oggi, che di anni ne ha 13, la sua banca serve già oltre 2000 clienti e offre vari servizi ...

Bimbo ucciso a Cassino - il padre : 'C'ero mentre lo strangolava'. Ma poi nega tutto : Prima ammette, poi nega tutto. Continua a dirsi innocente , 48 anni, accusato di concorso in omicidio insieme a Donatella Di Bona, 28 anni, per la morte di Gabriel, il loro figlio di due anni e mezzo. ...

Napoli. Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito : 'Le maestre sapevano delle violenze' : ... un orco manesco e insofferente, di una madre inesistente la quale lascia fare senza alzare un dito, di un padre naturale colpevolmente assente, indifferente alle creature che ha messo al mondo...'. ...

Cassino - il Bimbo di tre anni ucciso : arrestato il padre per omicidio : A dare la notizia dell'interrogatorio, con una dettagliata cronaca, è l'edizione online del quotidiano Ciociaria Oggi . Da chiarire lo scenario del delitto: la madre - sofferente di attacchi di ...

Napoli : Bimbo ucciso - indagini su maestre : 21.00 La Procura di Napoli indaga nella scuola del piccolo Giuseppe,ucciso a Cardito (NA) dalle percosse del patrigno. Per i pm,tre maestre avrebbero compiuto gravi omissioni per non avere segnalato alle autorità le violenze subìte dai bimbi, che spesso andavano a scuola con escoriazioni o con il volto tumefatto. La circostanza delle mancate denunce è nell'ordinanza che ha portato in carcere la 31enne madre del bambino. Nella scuola sono già ...

Cardito - Bimbo ucciso di botte. Al vaglio dei pm responsabilità di maestre e scuola : Si ampliano le indagini sulla morte del piccolo Giuseppe, di sette anni, e sul ferimento della sorellina, Noemi. Gli inquirenti della Procura di Napoli Nord stanno valutando le possibili responsabilità dell’istituto e delle maestre dei due piccoli. La madre, Valentina Casa è finita in carcere l’11 aprile. Il suo compagno Tony Sessoubti Badre, che aveva pestato a morte il bambino, è tuttora detenuto. L’ipotesi è che ...

Bimbo ucciso a Cardito - nel mirino la scuola : «Le maestre sapevano». I racconti choc della sorellina Noemi : La tragica morte a Cardito del piccolo Giuseppe, 7 anni, e il ferimento della sorellina Noemi hanno sconvolto l’Italia nei mesi scorsi: per l’accaduto sono attualmente in carcere sia il patrigno, Tony Sessoubti Badre, sia la mamma, la 31enne Valentina Casa (dietro le sbarre dallo scorso 11 aprile). Ma oltre alla responsabilità di madre e patrigno, le indagini della Procura di Napoli Nord si sono spostare sulla scuola frequentata ...

Cardito - Bimbo ucciso dal patrigno : le maestre lo chiamavano 'scimmia' : Non si fermano le indagini intorno al caso del piccolo Giuseppe, il bambino di Cardito, nel napoletano, ucciso brutalmente il 27 gennaio dal suo patrigno Tony Essoubti Badre. Come si sa, il bimbo, che aveva 8 anni, è stato picchiato e preso a calci e pugni dall'uomo e probabilmente colpito anche con il manico di una scopa. Negli scorsi giorni, oltre al patrigno, Badre appunto, è stata arresta anche la mamma naturale di Giuseppe, Valentina Casa. ...

