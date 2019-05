Berlusconi ha creduto di essere alla fine

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) "Sto bene, ho avuto una ripresa formidabile, me la sono vista brutta e credevo digiunto all'ultimo momento della mia avventura umana. Il fisico è ancora forte, spero che tale si mantenga e di poter parteciparecampagna elettorale nelle ultime due settimane prima di queste elezioni europee". Lo ha detto l'ex premier e leader di Forza Italia, Silvio, in collegamento da Arcore con Porta a porta in onda stasera,sua prima uscita pubblica dopo l'intervento chirurgico.

