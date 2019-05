Benzina | diesel e gpl | prezzi carburanti stabili

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora stabilità sulla rete carburanti : Prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: per il 6° giorno consecutivo, non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati delle compagnie. Sul territorio, Prezzi senza particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia‘ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a ...

Diesel contro Benzina : 13% di CO2 in più : Sentiamo spesso parlare dei vantaggi delle macchine Diesel rispetto a quelle a benzina, ma un nuovo studio pubblicato oggi dall’International Council on Clean Transportation (ICCT), mostra come i veicoli Diesel, nonostante il prezzo del carburante sia inferiore a quello della benzina, sono più cari e sono più inquinanti delle macchine a benzina. In Europa, infatti, i motori Diesel sono stati promossi per anni come la tecnologia per ottenere ...

Amsterdam - dal 2030 solo auto elettriche : lo stop a Benzina e diesel è la giusta strada? : La scelta della città olandese segue quella di altre metropoli europee ma il blocco totale dei diesel e benzina solleva più di qualche dubbio Il 2030 segnerà una svolta epocale per Amsterdam, la celebre città dei Paesi Bassi infatti proprio durante quell’anno dirà addio definitivamente alle automobili e ai ciclomotori spinti da propulsori alimentati a benzina o diesel. La decisione è stata presa in maniera ufficiale dal consiglio comunale ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la calma sulla rete : Quiete sulla rete carburanti italiana: per il 5° giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,627 ...

Linea dura di Amsterdam : vietati tutti i veicoli a Benzina o diesel in città entro il 2030" : entro il 2025, il divieto sarà esteso alle imbarcazioni private a combustibile, che affollano i canali di Amsterdam, ma anche ai ciclomotori e scooter che non rispettano la nuova politica a zero ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : stabilità sulla rete carburanti italiana : stabilità sulla rete carburanti italiana: per il 4° giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con leggeri aggiustamenti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,628 euro/litro, con ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete : Fase di la quiete sulla rete carburanti italiana: non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo i ribassi degli ultimi giorni di Eni e IP. Anche sul territorio, Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : nuovi ritocchi al ribasso : Registrati ribassi sulla rete carburanti italiana: ieri IP ha limato di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina e di 0,5 cent quello del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,628 euro/litro, ...

Benzina e diesel - il ribasso fa 90 : Dopo tre mesi di rialzi praticamente ininterrotti, circa 90 giorni , oggi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa volgono al ribasso per via del tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati in ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in ribasso sulla rete carburanti : Dopo mesi di rialzi, oggi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa sono in ribasso: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni e IP hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...

Benzina e diesel - ultimo rialzo? I prezzi aggiornati : Dopo gli aumenti in concomitanza con il ponte tra Pasqua e il 25 aprile ci potrebbe essere una 'tregua' per gli...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : si chiude il giro di rialzi : Si è chiuso ieri il giro di rialzi avviato mercoledì da Eni e IP: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, ieri Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self ...

Benzina e diesel - tensioni e rialzi : Le tensioni scatenate dalla questione Usa/Iran sui mercati petroliferi internazionali si riflettono sui prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di 'Staffetta Quotidiana', questa mattina ...

Aumentano ancora i prezzi del carburante : Benzina a 1 - 617 euro/litro - diesel a 1 - 507 euro/litro : Per effetto soprattutto delle accise continua ad aumentare il prezzo del carburante: il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,617 euro/litro. Il prezzo medio praticato del gasolio è a 1,507 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,509 a 1,517 euro/litro (no-logo a 1,484). Negli ultimi vent'anni circa i prezzi del carburante sono aumentati significativamente; la benzina del 75,9%, il ...