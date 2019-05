Beckham al telefono | stop patente 6 mesi

Al telefono mentre guida Bentley - Beckham senza patente per 6 mesi : Ha smesso di giocare nel 2013, ma David Beckham continua a far parlare di sé. All'ex capitano della nazionale inglese è stata sospesa per sei mesi la patente di guida, perché "beccato" a parlare al telefonino mentre era alla guida. Lo Spice Boy ha ammesso di aver usato il cellulare mentre guidava la sua Bentley a Great Portland Street, nel centro di Londra, il 21 novembre dello scorso anno. A Beckham, 43 anni, sono stati tolti sei punti dalla ...