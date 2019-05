Beauty Icons | Fotinì Peluso si trasforma in Marilyn Monroe

Beauty Icons : Fotinì Peluso diventa Marilyn Monroe : «A quattro anni ho guardato un documentario su Marilyn Monroe e in quel momento ho desiderato essere come lei. Avevo anche incolpato mia madre perché a causa sua non ero nata bionda». Bruna, capelli ricci e lunghi, di origine greca, Fotinì Peluso, classe 1999, è ben lontana dall’estetica della star di «Agli uomini piacciono le bionde». Eppure l’attrice rivelazione della fiction «Romanzo famigliare», andato in onda su Raiuno, poi ...