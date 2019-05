Basta una domanda per fermare i capricci di tuo figlio Lo dicono gli psicologi

Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : Basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze'. Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. 'Il governo oggi ha dimostrato ...

Finalmente Basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home : Tra le tante novità annunciate in occasione di Google I/O 2019 dal colosso di Mountain View ne troviamo anche una che riguarda i timer e le sveglie L'articolo Finalmente basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home proviene da TuttoAndroid.

Autonomia del Veneto - la rabbia delle imprese : «Una farsa. Basta perdere tempo» : La consulta per l'Autonomia del Veneto Il teorema di Tosi Gli imprenditori, da parte loro, fanno i debiti scongiuri, sperano che il teorema di Tosi, e di molti altri, sia una forzatura. Eppure la ...

Quartu - scontro sul turismo : Delunas bacchetta l'ex assessore Picci - "Basta ironia sulla spiaggia per nudisti" : "l'ex assessore Picci, scivolato fuori dalla politica cittadina, forse parla ormai solo per sentito dire, senza entrare nel merito, come invece dovrebbe fare chi aspira ad avere un ruolo politico. Ha ...

Al Bano smentisce le nozze con la Lecciso : 'Mi sono sposato una volta - Basta e avanza' : Dopo il riavvicinamento tra AlBano Carrisi e Loredana Lecciso i fari del gossip si sono riaccesi sulla coppia. Nell'ultimo tempo addirittura alcune testate giornalistiche avevano ipotizzato un imminente matrimonio tra il cantante e la showgirl leccese. L'ex coppia che ha vissuto insieme per ben 18 anni ha aveva già dato dei segnali di una rappacificazione. I due infatti per la prima volta erano stati ospiti durante nella prima puntata di Live - ...

La vita è una galera Basta leggere Rachel Kushner : Stefania Vitulli Alla ricerca di romanzi che stiano alla larga da questioni minimali e diano priorità a domande che cambino il corso di un'esistenza, «Pago l'affitto o mi faccio arrestare?», e da una ...

"Se Basta una noce di cocco per coprirlo..." : Fedez massacrato in rete : La vacanza in Polinesia di Fedez e Chiara Ferragni ha fatto parecchio discutere. Prima per alcune foto osé della influencer , poi per la replica del rapper ai riders e infine per una scommessa persa . ...

"Chiamatemi Luna. E Basta!" : L'altra faccia della luna, l'altra faccia di Luna: "Firmo le mie opere solo con il nome. E non è un caso". La secondogenita di Paolo Berlusconi nonché nipote di Silvio Berlusconi è CEO della "Due-B", ...

Primario Tor Vergata : "Basta fake news - da noi una sola lista" : di Sara Di Sciullo " Da noi c'è una sola lista di attesa che è informatizzata e i pazienti sono chiamati in base ai criteri di priorità. Chi sostiene il contrario adesso ne risponderà ". Lo afferma ...

25 aprile - Basta divisioni! O la Liberazione diventa una vera festa condivisa o sparirà : L’unica cosa certa è che siamo stufi di polemiche per il 25 aprile. Per favore, basta divisioni, basta liti. Ognuno onori i suoi morti e le sue vittime e lasci stare quelli degli altri. Soprattutto, però incominciamo a onorare i vivi, i giovani in particolare, cioè tutti quelli che hanno bisogno di un paese unito e impegnato a costruire un futuro migliore. Generazioni che hanno saputo dare solo il cattivo esempio. Ora, bene o male, giusto o ...

Di Maio vuole una svolta : ora Basta - sono stanco di litigare : Ma a suo tempo, mettendo a frutto un sangue freddo acquisito in anni di politica. Di Maio si è reso conto che il livello degli attacchi del Movimento ha superato il livello di guardia. La strategia ...