Basket - Playoff NBA 2019 : Milwaukee è in finale - Boston crolla in gara-5. Golden State ritorna avanti contro Houston : I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di conference nei Playoff NBA 2019. Altra grande prestazione della squadra di coach Mike Budenholzer, che domina gara-5 contro i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna in finale dall’ultima volta datata 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, dunque, la stagione di una Boston che sembrava essere ad ...

RISULTATI PLAYOFF Basket A2/ Ottavi gara-5 : Bergamo domina : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, diretta live score gara-5 Ottavi: ben cinque sfide si decideranno stasera alla bella, mercoledì 8 maggio 2019,.

Risultati playoff Basket A2/ Ottavi gara-5 : partite al via! Diretta live score : Risultati playoff basket A2, Diretta live score gara-5 Ottavi: ben cinque sfide si decideranno stasera alla bella, mercoledì 8 maggio 2019,.

RISULTATI PLAYOFF Basket A2/ Diretta live score : già qualificate - gara-5 ottavi - : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, Diretta live score gara-5 ottavi: ben cinque sfide si decideranno stasera alla bella, mercoledì 8 maggio 2019,.

Basket - playoff Nba : Toronto e Denver devastanti - primo match point per la finale : WASHINGTON - Toronto e Denver vincono gara-5 delle semifinali play-off, si riprendono il fattore campo e si guadagnano il primo match-point per le rispettive finali di Conference. A Est i Raptors ...

Basket - NBA Playoff 2019 : larghe vittorie per Toronto su Philadelphia e Denver su Portland : Due le partite giocate nella notte dei Playoff NBA. Lanciati da un decisivo parziale di 37-17 nel secondo quarto i Toronto Raptors si aggiudicano tra le mura amiche per 125-89 gara-5 delle semifinali di Eastern Conference sui Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie e ora, battendo i rivali in gara-6 nella notte tra giovedì e venerdì, potranno tornare nelle finali a Est come accadde nel 2016, quando furono sconfitti in sei partite dai ...

Basket - NBA Playoff 2019 : larghe vittorie per Toronto su Philadelphia e per Denver su Portland : Due le partite giocate nella notte dei Playoff NBA. Lanciati da un decisivo parziale di 37-17 nel secondo quarto i Toronto Raptors si aggiudicano tra le mura amiche per 125-89 gara-5 delle semifinali di Eastern Conference sui Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie e ora, battendo i rivali in gara-6 nella notte tra giovedì e venerdì, può tornare nelle finali a Est come accadde nel 2016, quando furono sconfitti in sei partite dai Cleveland ...

Basket Nba - semifinali playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...