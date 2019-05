Basket Bellizzi supera la Partenope e porta la serie alla bella

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la serie 2-0 e si qualifica alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi . Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Basket Bellizzi a valanga - superata anche Cercola per la quarta vittoria consecutiva. : LA CRONACA L'inizio di partita dei padroni di casa è fulmineo. I gialloblu entrano sul parquet con la determinazione di chi vuol chiudere la pratica il più in fretta possibile. Pronti via, Esposito e ...