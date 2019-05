ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2019) Al via una nuova rubrica: il. Un ‘salone’ virtuale in cui vogliamo fare barba e capelli agli eventi sportivi del momento., coinvolgendo di volta in volta gli amici, ma anche i lettori che vorranno condividere le proprie opinioni . Partiamo con quella che potremmo definire la sorpresacon una finale tutta inglese. Le due semifinali divinte dinglesi che hanno ribaltato i risultati dell’andata e sovvertito ogni pronostico, aprono la strada a numerose. I fatti Martedì sera il Liverpool ha letteralmente schiacciato un Barcellona che era sceso in campo troppo sicuro del risultato acquisito. La formazione di Klopp ci ha messo il cuore e il coraggio che sono di casa ad Anfield. Ieri è stato il turno del Tottenham, che ha ribaltato tutto nel secondo tempo. Tripletta di Lucas Moura e il gioiellino Ajax torna ...

SSCNapoliNews : Barbiere Napolista: commenti e considerazioni alle prestazioni di Champions made in England -