ATM Milano | Bilancio 2018 | investimenti per 173 milioni di euro di cui 152 milioni solo

Milano - biglietto ATM a 2 euro dal 1° luglio . Ecco cosa cambia : Da luglio cambia il sistema di tariffario del trasporto pubblico milanese. Vanno in pensione i vecchi biglietti Atm da 1,50 euro. L’assemblea dell’agenzia di bacino del trasporto pubblico mercoledì 10 aprile ha dato il via libera definitivo (all'unanimità, assente la Regione) alla riforma che aumenta a 2 euro il ticket dell’area urbana, il più caro d’Italia. Il biglietto sarà però valido anche nei Comuni vicini a Milano. La nuova tariffazione ...

BATMan compie 80 anni alla Milano Design Week : Batman fece il suo esordio nel maggio del 1939. E forse non è un caso che la creatura inventata da Bob Kane e Bill Finger abbia esordito proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Non poteva salvare il mondo dalla catastrofe imminente, ma almeno proteggere Gotham City, metropoli simbolo di un’umanità allo sbando. BatmanL’alter ego del Cavaliere Oscuro è tuttavia un uomo di successo, Bruce Wayne, integerrimo, potente, colto e ...

Milano Design Week : nella casa di BATMan anche la fashion ebike di V-ITA total black : Tra i pezzi di Design della casa di Batman spicca la fashion ebike, rigorosamente black per l'occasione, del brand V-ITA, riconosciuto in tutto il mondo per il suo Design inconfondibile ed iconico. ...

Milano Design Week : Mini festeggia gli 80 anni di BATMan con una nuova bATMobile al Fuorisalone : Palco e platea del teatro diventeranno uno spazio unico dove il mondo dell'eroe più gothic dei fumetti e del cinema è scandito da bat-momenti. " Lo spazio è stato completamente reinventato, ci sarà ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Milano ha un altro passo - Cortina è la bellezza delle montagne. ATMosfera unica” : Oggi si è conclusa la visita in Italia della Commissione di Valutazione del CIO che nel corso dell’ultima settimana ha effettuato dei sopralluoghi nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo che sono rimaste in lizza insieme a Stoccolma (Svezia). Giovanni Malagò, Presidente del CIO, e Octavian Morariu, Presidente della già citata Commissione, si sono ...

Metro Milano - brusca frenata : una ferita/ ATM - linea M1 Gambara : treno sequestrato : Metro Milano, linea M1: ancora una brusca frenata. Donna di 50 anni rimasta ferita, treno sotto sequestro e nuove polemiche.