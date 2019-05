Atletica – Il conto alla rovescia sta per terminare | -2 giorni ai Mondiali delle staffette

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)di: -2alle World Relays 2019 di Yokohama Una prima visita allo stadio di Yokohama, per adesso da fuori, in attesa di correre sabato nelle batterieIAAF World Relays 2019. Concentrazione al massimo e grande convinzione per gli azzurri: il countdown segna meno 2 e dopo la prima parte di raduno svolta nell’hinterland di Tokyo, il gruppo dei 29 sprinter e quattrocentisti si è spostato a Yokohama per mettere a punto gli ultimissimi dettagli in vista deidi(11-12 maggio), determinanti per il pass iridato di Doha (27 settembre-6 ottobre). Le cinqueazzurre saranno in pista per le batterie sabato 11 maggio, nella serata di Yokohama, quando in Italia sarà l’ora di pranzo. Alle 12.05 debutterà la 4×400 femminile, alle 12.40 la 4×400 maschile, 13.13 per la 4×100 donne e a seguire la ...

LuigiCaruso6 : Un conto è giocare al calcio,un conto è praticare l'atletica. 30 minuti e l'Eintrach è finito. ?? - kermit290179 : RT @MattiaVitale9: Guardando #Ajax e #Barcellona ti rendi conto che il calcio Italiano è rimasto agli anni 90. Questi si allenano per l’85%… - MattiaVitale9 : Guardando #Ajax e #Barcellona ti rendi conto che il calcio Italiano è rimasto agli anni 90. Questi si allenano per… -