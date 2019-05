Astronomia | il pianeta nano Haumea ed il suo misterioso anello

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Scoperto nel 2004,è unsituato al di là dell’orbita di Plutone in una regione del Sistema Solare chiamata Fascia di Kuiper. Rispetto agli altri tre pianeti nani noti in questa regione – Eris, Plutone e Makemake –ha delle caratteristiche particolari, sia per il suo rapido moto di rotazione su se stesso sia per la forma molto allungata, che ricorda una palla da rugby. Il dato più curioso è stato scoprire che ilpossiede – oltre alle due lune – unlargo 70 chilometri, con un raggio di circa 2.000 km. L’di– spiega Global Science – non è mai stato osservato direttamente. Della sua esistenza se ne è parlato solo a partire dal 2017, dopo che una rete di 12 osservatori europei ha rilevato la sua presenza attraverso fluttuazioni di luce, durante una occultazione stellare. I dati ottenuti suggeriscono che l’ruoterebbe ...

CorazzaEfisia : RT @Pugliessino: @circeanna A è la lettera che in spagnolo inizia la terra, Apulia, è Andare Avanti, la più numerosa della matematica, l'el… - circeanna : RT @Pugliessino: @circeanna A è la lettera che in spagnolo inizia la terra, Apulia, è Andare Avanti, la più numerosa della matematica, l'el… - Pugliessino : @circeanna A è la lettera che in spagnolo inizia la terra, Apulia, è Andare Avanti, la più numerosa della matematic… -