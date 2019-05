Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 regna il venerdì sera social - Propaganda Live sempre in alto nel Trend Topic : social Auditel 10 maggio 2019: Bonolis in cima al Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più twittato Il duello del venerdì sera tra Ciao Darwin 8 e La Corrida svela un terzo incomodo, almeno sul fronte social. Paolo Bonolis regna nel Trend Topic con + 30.063 Tweet ricavati dall’hashtag ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 maggio 2019 : L’ultima puntata di Mentre Ero Via conquista il Trend Topic - Piazza Pulita più social di Dritto e Rovescio - non delude la Carrà : social Auditel 9 maggio 2019: la Rai conquista il Trend Topic, Piazza Pulita meglio di Dritto e Rovescio Il 9 maggio ha segnato la fine della fiction italiana “Mentre Ero Via” che oltre agli ottimi Ascolti tv ha avuto anche numerose interazioni nel Trend Topic italiano di Twitter. L’ultima ...

Made in Sud - Ascolti record e successo social : «Faremo tre speciali - ha detto il vice direttore di Rai2, Fabio Di Iorio - dedicati a tre artisti di "Made in Sud", gli "Arteteca", "Caiazzo" e "I ditelo voi" che porteranno i loro spettacoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 maggio 2019 : Barbara D’Urso festeggia il compleanno con il primato nel Trend Topic - il GF 16 supera i 300.000 Tweet : Social Auditel 6 maggio 2019: GF 16 in testa con più di 300.000 Tweet. Il GF 16 si conferma il programma più seguito sui Social nel lunedì sera televisivo. Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno primeggiando nel Trend Topic italiano anche in orario notturno. Il GF 16 ha registrato +46.600 Tweet con ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : Amici 18 irraggiungibile nel Trend Topic : Social Auditel 4 maggio 2019: Maria De Filippi leader del sabato sera Social Il sabato sera Social è di nuovo di Maria De Filippi. Amici 18 è padrone assoluto del Trend Topic, non solo il giorno della messa in onda, ma anche durante il corso della settimana. Nella puntata del 4 maggio 2019, Amici 18 ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 torna in testa ma il finale di Gomorra 4 e il derby premia Sky sui social : social Auditel 3 maggio 2019: Ciao Darwin in testa al Trend Topic, boom di Sky con Juve-Torino e Gomorra 4. Crolla La Corrida sui social Dopo una settimana di stop, Ciao Darwin 8 torna di diritto in testa al Trend Topic Italiano. La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha registrato un totale di ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre Ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 : È la serata di The Voice - la Ventura si prende il Trend Topic : Social Auditel 30 aprile 2019: The Voice in cima al Trend Topic Dopo l’esordio super, The Voice non ha rivali nell’ultima serata televisiva di aprile. Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha registrato +14.900 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI che in aggiunta alle tendenze (The ...