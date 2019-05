Ascolti tv | la sfida Ajax – Tottenham è stata vista da 5 | 2 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

(Di giovedì 9 maggio 2019)tv, Prime time Alla fine il calcio vince sempre, almeno in Italia e non stupisce: la semifinale di Champions League in onda su Rai1 si è aggiudicata glidi prima serata. Latraha fatto segnare 5.234.000con uno share del 21,2%. Risultati con cui la rete ammiraglia di viale Mazzini ha superato il programma di Canale5 Live – Non è la d’Urso che si è fermato a 2.369.000(share 14,47%). Terzo gradino del podio per Rai3 con Chi l’ha visto? che ha totalizzato 2.072.000e uno share del 9,76%. Fuori dal podio, il film Amore, cucina e curry seguito su Rai2 da 1.664.000con uno share del 7,17%. Su Rete4 il film Colpevole d’innocenza ha totalizzato 1.192.000e uno share del 5,3% mentre su Italia1 il film Il mio amico Nanuk è stato visto da 1.045.000 ...

