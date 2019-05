Ascolti Tv 8 maggio 2019 Serata Champions ma d' Urso e Sciarelli non vanno nel pallone

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti tv 8 Maggio : molto bene Live " Non è la D'Urso : Nel programma di mediaset sono stati tantissimi personaggi del mondo della televisione. Uno dei momenti più attesi è stato l'uno contro tutti di Baldini e il matrimonio di Pamela Prati . La puntata ...

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti tv USA martedì 7 maggio - NCIS tocca il dato peggiore di sempre - male le comedy ABC : Ascolti tv USA martedì 7 maggio Ascolti tv USA martedì 7 maggio – Un martedì pessimo se consideriamo che il peggior risultato di sempre di NCIS riesce comunque ad essere lo show più visto della serata in tutti i parametri. Con 11.5 milioni e l’1.0 di rating nel pubblico 18-49 anni, NCIS apre la serata CBS con il secondo peggior risultato di sempre nel totale del pubblico e il peggior risultato di sempre nei demo (18-49 anni). A ...

Ascolti Tv 7 maggio 2019. Il martedì è il giorno nero di Rai1 e anche Vespa va in sofferenza : Ascolti Tv di martedì 7 maggio 2019 . Prima serata allo sprint. Alla fine la migliore media share l'ha ottenuta Rai1 con il film La Verità Vi Spiego sull'Amore , con Ambra Angiolini, che è andata al ...

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

Ascolti tv USA lunedì 6 maggio - The Resident e Man with a Plan in calo con i finali : Ascolti tv USA lunedì 6 maggio Ascolti tv USA lunedì 6 maggio – Nemmeno i finali di stagione creano più l’evento. Il finale di The Resident su Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a ...

Ascolti Tv 6 maggio 2019. Anche contro Montalbano il Gf cresce e fa il record stagionale : Ascolti Tv di lunedì 6 maggio 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano è stato visto dal 23,3% di share e da una media di 5,6 milioni di spettatori. Su Canale5 ottima performance e record stagionale ...