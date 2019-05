Arriva a Roma la Campagna nazionale ' Reumadays'

Un tuffo nella periferia romana degli anni Settanta : al Ghione Arrivano le 'Storie bastarde' : L'estrema periferia di Roma, con i sapori e le emozioni che l'hanno contraddistinta tra gli anni Settanta e i Novanta, arriva in scena al Teatro Ghione. Fino a domenica 12 maggio, infatti, il ...

Delibera stop stadio della Roma : Arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Roma - Casal Bruciato - Arrivata la Raggi : incontrerà la famiglia rom : La sindaca di Roma Virginia Raggi sta per recarsi a Casal Bruciato. Raggi dovrebbe incontrare la famiglia rom destinataria di una casa popolare che sta scatenando le proteste di residenti, affiancati...

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni Arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Manolas-Juventus - la conferma Arriva direttamente dalla Roma : MANOLAS JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Manolas in vista della prossima stagione. Di fatto, come riportato dal quotidiano Romano, il club giallorosso starebbe puntando con forte decisione su Izzo, difensore attualmente in forza al Torino. Detto questo, l’affondo giallorosso sul centrale granata […] More

Conte-Juventus - altra conferma : Arriva il no alla Roma : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte svela alcune carte in vista del prossimo futuro. Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il tecnico leccese ha rivelato alcune indiscrezioni, soprattutto legate al suo accostamento con la Roma. Un accostamento nato nelle scorse settimane e confermato giorno dopo giorno. Tuttavia, lo stesso Conte, sulle pagine della rose, ha praticamente […] More

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino Arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...

Conte Roma - Arriva il no : “Oggi non ci sono le condizioni” : Conte Roma – Nella prossima stagione non sarà Antonio Conte ad allenare la Roma. E’ lo stesso ex ct azzurro a smorzare le voci delle ultime settimane, di un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa. In una intervista a Walter Veltroni per la Gazzetta dello sport. -> LEGGI ANCHE: Conte Roma, Totti a Le Iene: […] L'articolo Conte Roma, arriva il no: “Oggi non ci sono le condizioni” proviene da Serie A ...

Roma - il no di Conte è Arrivato sabato : Oggi lo ha fatto sapere a tutti tramite la Gazzetta dello Sport, ma il no di Conte alla Roma è arrivato prima della partita col Genoa dopo l'ennessimo contatto tra le parti. Un rifiuto che ha gelato anche la squadra speranzosa di lavorare con un l'ex ct.

Conte Roma - Totti a Le Iene : “Chiedete a lui se Arriva” : Conte Roma: Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all’ultimo minuto. Un risultato che consente alla squadra di Prandelli di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione visto che l’Empoli terzultimo è ora staccato di […] L'articolo Conte Roma, Totti a Le Iene: “Chiedete a lui se ...

Conte alla Roma? Totti esce allo scoperto : Arriva il chiaro messaggio! : Conte ROMA- Francesco Totti ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul potenziale prossimo futuro di Antonio Conte sulla panchina dei capitolini. L’ex numero 10 giallorosso ha così ammesso: “Conte? Chiedete a lui se arriverà in giallorosso”. Una dichiarazione che lascia totalmente le porte aperte all’arrivo dell’ex tecnico del Chelsea nella capitale. Una possibile conferma che annullerebbe […] More

Netflix : Arriva 'Tre metri sopra il cielo' - serie tv tratta dal romanzo di Moccia : Netflix punta a diversificare in futuro la produzione per l'Italia 'esplorando contenuti più leggeri, come la comedy e qualcosa di romantico'. Intanto 3 nuove produzioni originali made in Italy sono ...

Il Giro d'Italia per Arrivare a Frascati non attraverserà Roma : Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle politiche giovanili e Grandi eventi di Roma, attraverso i social network aveva spiegato venerdì i motivi del divieto, sottolineando l'intenso traffico su ...

Raggi : da questa estate a Roma Arriva ‘spiaggia degli sposi’ : Roma – “Il sogno di un matrimonio in riva al mare? Da quest’estate a Roma e’ possibile! La Citta’ Eterna ha finalmente la sua ‘spiaggia degli sposi’, ovvero una spiaggia del lido di Ostia dedicata alle celebrazioni di matrimoni. È arrivata dalla Regione Lazio l’autorizzazione ad occupare anticipatamente l’area del demanio marittimo per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in ...