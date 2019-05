Apple Music Live | in Piazza Liberty arriva Piano City Milano con Dardust | Boosta e tanti

Come cercare un brano su Apple Music utilizzando il testo : Vi è mai capitato di aver sentito un brano alla radio ma di non conoscerne il titolo? Almeno una nella volta vita deve esservi successo, poiché le canzoni sono tantissime e non sempre si ha leggi di più...

Come modificare il profilo di Apple Music : Apple Music è ormai a tutti gli effetti il competitor numero uno di Spotify, non solo per quanto riguarda i brani e i contenuti presenti, ma sopratutto per la condivisione e la possibilità di “seguire” leggi di più...

Apple Music Live - un intimo Gazzelle incanta Piazza Liberty : 'Ciao rega, vi voglio bene'. All'inizio e alla fine del suo mini-concerto in Piazza Liberty a Milano, Gazzelle, protagonista del secondo appuntamento con Apple Music Live, dopo il 'battesimo' di marzo ...

Apple Music supportato da Amazon Alexa sugli smart speaker di Sonos : Gli abbonati Apple Music negli Stati Uniti e nel Regno Unito possono ora controllare la riproduzione della Musica sugli altoparlanti Sonos tramite Amazon Alexa L'articolo Apple Music supportato da Amazon Alexa sugli smart speaker di Sonos proviene da TuttoAndroid.

Apple Music Live con Marco Mengoni diventa un EP da Piazza Liberty : Le sei canzoni che Marco Mengoni ha eseguito dal vivo in Piazza Liberty, inaugurando gli appuntamenti di Apple Music Live, sono disponibili in digital download su iTunes. Le sei esibizioni sono contenute in un EP appositamente realizzato per il Live in Piazza Liberty, quando Marco Mengoni ha inaugurato la serie di appuntamenti nel nuovo store Apple di Milano, mini concerti dal vivo che proseguiranno fino al prossimo autunno. Il primo ad ...

Gazzelle per Apple Music Live il 18 aprile : come chiedere biglietti per partecipare : Gazzelle per Apple Music Live: l'appuntamento è a Milano il 18 aprile, alle ore 20.00 in Piazza Liberty. Apple organizza eventi Musicali che hanno preso il via con il Live esclusivo di Marco Mengoni. Il secondo artista scelto da Apple per il corner Apple Music Live è Gazzelle, atteso per la prossima settimana. I partecipanti all'evento dovranno avere almeno 16 anni: l'ingresso è vietato a tutti coloro che non abbiano compiuto almeno i 16 ...

Apple Music Live - c'è Gazzelle in concerto gratis : Sarà Gazelle ad animare l'appuntamento Apple Music Live di aprile in Piazza Liberty a Milano. Continua così la serie di performance gratuite ospitate nel moderno anfiteatro della piazza, che si ...

Apple Music per Android pone le basi per il supporto a Chromecast : La scorsa settimana Apple Music ha aggiunto il supporto per i Chromebook e rinnovato la scheda "Scopri", mentre l'ultimo aggiornamento rilasciato il 29 marzo presenta quattro nuove stringhe che evidenziano il lavoro sul supporto a Chromecast. Questo tipo di supporto esclude la natura agonistica riguardo il dispositivo in uso, dato che gli utenti collegano direttamente Apple Music a un account Google, rendendo così il servizio di streaming ...

Apple Music su Chromecast - nuovi segnali di apertura - : E' da parecchio che Apple ha avvicinato il proprio software al mondo Google cominciando dall'applicazione Apple Music per telefoni Android, ora installata su 40 milioni di dispositivi, , e proprio in ...

Marco Mengoni per Apple Music Live - il successo di piazza Liberty : ... in vendita dal 30 novembre 2018 su etichetta Sony Music, contemporaneamente disponibile in tutta Europa, contiene 15 tracce inedite ed è il racconto di due anni ricchi di viaggi per il mondo in cui ...

Apple Music per Android migliora la scheda “Scopri” e aggiunge ufficialmente il supporto per Chromebook : La nuova scheda "Scopri" semplifica notevolmente l'interfaccia di Apple Music riducendo in modo significativo il numero di tocchi richiesti per iniziare la riproduzione, scoprire nuova Musica, playlist e altro. L'update aggiunge anche il supporto ufficiale per i Chromebook offrendo la possibilità di accedere a Apple Music per Android anche dai dispositivi Chrome OS. L'articolo Apple Music per Android migliora la scheda “Scopri” e ...

Spotify - Apple Music e Amazon Music - quale servizio di musica in streaming scegliere? : I servizi per ascoltare Musica digitale in streaming sono sempre più diffusi. Da una parte la connessione web ampiamente disponibile permette di accedere sempre e ovunque ai contenuti Musicali. Dall’altra parte non serve più scaricare i file MP3 sul supporto da cui si vorranno ascoltare, con grande risparmio di spazio. Basta abbonarsi a un servizio per ascoltare tutta la Musica che si vuole, componendo playlist personalizzate e fruibili ...

Apple Music Live - primo appuntamento con Marco Mengoni : Amanti della Musica (ma non solo) orecchie ben aperte. Lo store Apple Piazza Liberty di Milano si dice pronto a dare il via ad Apple Music Live, una serie di performance Live gratuite in occasione delle quali si esibiranno alcuni degli artisti di spicco del panorama Musicale. Ad aprire le danze sarà proprio Marco Mengoni, che inaugurerà l’iniziativa nata in collaborazione col Comune di Milano, il prossimo 28 marzo. «Essere il primo artista ...