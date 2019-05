Anticipazioni Beautiful | oggi | una delusa Steffy accetta la proposta di Bill

Beautiful Anticipazioni 9 maggio 2019 : Liam e Hope tradiscono Steffy : Liam e Hope festeggiano la riuscita della sfilata e l'arrivo del loro bambino. All'improvviso però scatta un bacio.

Beautiful - Anticipazioni USA : BILL verrà “messo alla prova” da… : Shauna Fulton è l’ultima new entry di Beautiful che, nelle puntate americane della soap, promette di toccare varie linee narrative. Ovviamente la donna è coinvolta nella storyline dello scambio di culle che ha portato Hope e Liam a ritenere la loro figlia Beth nata morta, mentre è invece viva e vegeta ed è stata adottata da Steffy, che l’ha chiamata Phoebe. La figlia di Shauna, Flo, ha avuto un ruolo importante in tutto questo, ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di giovedì 9 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 9 maggio 2019: Steffy racconta a Bill quanto successo con Liam e Hope. Al fine di proteggere i propri interessi e quelli di Kelly alla Forrester Creations, la ragazza chiede all’editore di cederle il suo 12,5% della proprietà della casa di moda, da aggiungere al 25% già in suo possesso. Bill è restio, ma acconsente ad un prezzo: Steffy dovrà diventare sua moglie… Hope racconta a Brooke che ...

Beautiful Anticipazioni 8 maggio 2019 : Zoe chiede di essere assunta alla Forrester : Dopo il successo della sfilata, Ridge chiede informazioni sulla nuova e misteriosa modella di punta. Zoe chiede allo stilista di essere assunta alla Forrester Creations.

Beautiful - Anticipazioni americane : Sally e Wyatt al capolinea a causa di Thomas : Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane segnalano cattive notizie per una delle coppie più amate del momento, ovvero quella composta da Sally Spectra e Wyatt Spencer. Da qualche tempo i due fidanzati vivono una fase altalenante del loro rapporto, soprattutto dopo che lei ha deciso di non accettare la proposta di andare a lavorare alla Spencer Pubblications per lanciare un marchio di moda finanziato da Bill. Ma sono alcuni ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di mercoledì 8 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 8 maggio 2019: Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) sono sempre più euforici per il successo della sfilata e anche per il figlio in arrivo, fino a baciarsi… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sorprende Liam e e Hope proprio quando, in camerino, i due stanno cedendo alla passione e si stanno baciando… Steffy resta sconvolta dopo quello che ha visto e, dopo un litigio, dice a Liam di ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope tradisce Liam : L'allontanamento di Liam, in visita a Parigi, si rivelerà un'ottima occasione per Thomas, innamorato di Hope. Ma come reagirà la Logan quando proverà a baciarla?

Beautiful Anticipazioni americane : Wyatt e Sally in crisi - un segreto li divide : anticipazioni americane Beautiful: crisi tra Wyatt e Sally, duro scontro È crisi tra Wyatt e Sally, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle ultime puntate in onda in America, la giovane Spectra lascia addirittura la casa dove vive con lo Spencer. Il motivo? Ebbene il figlio di Bill si separa da Sally, […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Wyatt e Sally in crisi, un segreto li divide proviene da ...

Beautiful Anticipazioni 7 maggio 2019 : Steffy teme che Liam la tradisca : Bill fa avere a Steffy delle foto che mostrano Liam e Hope stretti in un caldo abbraccio e la Forrester decide di spiare il compagno, gelosa di lui e della sua sorellastra.

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 18 maggio : Steffy rifiuta di sposare l'ex suocero : Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori di Beautiful potranno seguire dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Dopo avere sorpreso Liam e Hope insieme, Steffy non vorrà più saperne dell'ormai ex fidanzato: si dirà stanca di essere costantemente messa in discussione da una persona che ama due donne. In passato ha visto Taylor soffrire per lo stesso motivo, a causa dei dubbi di Ridge, e lei non vorrà ripetere un simile errore. ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Liam vede il ciondolo con la spada degli Spencer al collo di Steffy e le chiede spiegazioni. Lei trova la cosa ironica, visto che lui ha deciso di lasciarla per stare con Hope. Ridge rimprovera Hope per la gravidanza, ma Brooke interviene e prende le difese di sua figlia. Ridge non accetta l’idea che Steffy possa sposare Bill e vuole cercare di ...