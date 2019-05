Andrea Delogu | Così ho imparato a trarre il meglio dalla dislessia

Salone di Torino : Angela - Vespa - Mollica e Andrea Delogu negli incontri con il pubblico di Rai Libri. : Sabato 11 maggio, alle 18.15 Alberto Angela racconterà ' Come eravamo ', una collana che l'autore definisce il 'romanzo degli italiani', venti volumi che dal mondo degli Etruschi arrivano fino all'...

Andrea Delogu a The Voice 2019 su Radio 2 : dislessia - libro e chi è : Andrea Delogu a The Voice 2019 su Radio 2: dislessia, libro e chi è La prima puntata della nuova edizione di The Voice of Italy è andata in onda ieri, martedì 23 aprile su Rai 2. Anche quest’anno i produttori del talent hanno voluto trasmettere il programma sia in televisione che in Radio, su Radio 2. La conduzione della parte Radiofonica dello show è stata affidata a Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ecco chi è la nota conduttrice ...

Andrea Delogu si racconta - dalla dislessia all'amore per Francesco Montanari : Andrea Delogu si racconta a 360 gradi a Domenica In. Ospite di Mara Venier, la 36enne conduttrice ha rivelato parecchi dettagli della sua vita: dall'infanzia passata nella comunità di San...

Andrea DELOGU/ 'Sono felicemente dislessica' - Domenica In - : ANDREA DELOGU ospite di Domenica In: la conduttrice televisiva si racconterà tra passato, presente e futuro. La sua 'battaglia' con la dislessia.

'Dove finiscono le parole' - Andrea Delogu racconta - divertendo - la sua dislessia : In un mondo che ci vuole tutti supereroi, magnificamente perfetti e astronomicamente lontani dalla minima imperfezione, una voce fuori dal coro ci rassicura e ci racconta che le difficoltà esistono, ma possiamo trasformarle in opportunità. Conduttrice radio e tv molto apprezzata e di talento, Andrea Delogu in "Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica" edito da Rai Libri, parla della sua dislessia, un disturbo ...

The Voice 2019 su Radio 2 con Stefano De Martino e Andrea Delogu : Stefano De Martino Dalle poltrone dei quattro coach su Rai 2 al divano rosso di Radio 2, dove siederà il gruppo d’ascolto di The Voice 2019. Anche quest’anno il talent andrà in onda in Radio con una nuova coppia di conduttori: Stefano De Martino e Andrea Delogu. Radio 2 racconterà in diretta, in contemporanea alla messa in onda su Rai 2 (da martedì 23 aprile, per otto puntate), la sesta edizione di The Voice. E lo farà con ...

Andrea Delogu alla Giornata del teatro : "Lavorando nello spettacolo ho vinto la dislessia" : I protagonisti saranno gli allievi dei laboratori di Terranuova e Cavriglia suddivisi in quattro classi, secondo l'età da 5 a 70 anni, e porteranno in scena spettacoli preparati durante i laboratori ...