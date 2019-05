Amici | Giordana Angi | Se sono innamorata di una ragazza glielo dico

Amici 18 - Giordana Angi : "Se sono innamorata di una ragazza - lo dico. L'amore non è mai un problema" : Giordana Angi e Alberto Urso sono due allievi della scuola di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione, attualmente in onda su Canale 5 e Real Time.La cantautrice italo-francese e il tenore messinese sono entrambi favoriti per la vittoria di quest'edizione. Molto presumibilmente, lo scontro finale vedrà protagonisti proprio loro due.prosegui la letturaAmici 18, Giordana Angi: "Se sono ...

Amici 2019 - cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto : La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019 La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto […] L'articolo Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 : Giordana Angi parla dei suoi momenti difficili : Giordana Angi ha sofferto ad Amici 18? La sua clamorosa confessione Tra pochissime settimane finirà la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E una delle concorrenti più amate del talent è indubbiamente la cantante Giordana Angi. Proprio quest’ultima ha rilasciato oggi un’intervista al settimanale Chi, facendo delle rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto l’artista della Squadra Bianca? ...

Amici 2019/ Mameli eliminato? Giordana lo attacca : 'sei piccolo così' : Amici 2019, Mameli perderà la sfida contro Umberto? Ancora guerra nella casa dei Bianchi: Giordana attacca il compagno con parole durissime.

Loredana Bertè dura con la Celentano - scontro al Serale di Amici? Giordana esulta : Il ciclone Bertè si abbatte sulla Celentano: ad Amici ancora scontri Ad Amici 2019 la scelta di inserire Loredana Bertè nel cast si sta rivelando vincente: anche se gli ascolti stanno consegnando lo scettro del sabato sera a Milly Carlucci e al suo Ballando con le stelle è innegabile che la rock star italiana scelta […] L'articolo Loredana Bertè dura con la Celentano, scontro al Serale di Amici? Giordana esulta proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - l'incredibile proposta di Ricky Martin a Giordana : 'Voglio portarmela in America' : Giordana Angi ad Amici 18 ha un nemico giurato, Rudy Zerby, che l'attacca dopo ogni performance, quello che non sapeva è che dalla sua parte c'è . Il coach dei bianchi ha sorpreso tutti con una ...

Amici 2019 diretta : seconda partita vinta dai Bianchi - Ricky Martin scommette su Giordana : [live_placement] Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show “Amici”.prosegui la letturaAmici 2019 diretta: seconda partita vinta dai Bianchi, Ricky Martin scommette su Giordana pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2019 23:54.

Amici 2019 diretta : la sfida Giordana VS Alberto : [live_placement] Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show “Amici”.prosegui la letturaAmici 2019 diretta: la sfida Giordana VS Alberto pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2019 23:39.

Amici 2019 diretta : Umberto "eliminato" da Loredana Bertè (salva Giordana) : [live_placement] Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show “Amici”.prosegui la letturaAmici 2019 diretta: Umberto "eliminato" da Loredana Bertè (salva Giordana) pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2019 22:42.

Amici - Rudy Zerbi contro Giordana Angi : “Ti senti sto cavolo!” : Serale Amici 18, Rudy Zerbi su Giordana Angi: “Sei pronta per Tale e quale show” Continua la querelle tra Rudy Zerbi e la cantante della Squadra Bianca Giordana Angi. Per il professore del Serale di Amici 2019, la cantante è sempre uguale a se stessa e aggiunge che imita le voci di Loredana Bertè e altre cantanti. Ed è per questo che lancia la sfida Tale e quale show. Le due cantanti del programma, Giordana e Tish, infatti, devono ...

Amici 2019 diretta : la sfida Giordana VS Fish : [live_placement] Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show “Amici”.prosegui la letturaAmici 2019 diretta: la sfida Giordana VS Fish pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2019 21:34.

Amici 2019 Serale/ Diretta ed eliminato : nuova lite tra Giordana e Zerbi? - 4 maggio - : eliminato Amici 2019 Serale: Diretta sesta puntata 4 maggio. Valentina contro Mameli, chi sarà eliminato? Loredana Bertè rimette in discussione il verdetto della giuria.

Amici - Valentina si vanta in casetta - Mameli e Giordana all'unisono : 'Presunzione assurda' : È una vera e propria 'guerra a distanza' quella che sta andando in scena tra Bianchi e Blu durante le ultime puntate di Amici: i telespettatori, infatti, stanno assistendo a duri botta e risposta, soprattutto tra Valentina Vernia e gli avversari. Dopo aver sentito le parole con le quali la ballerina si è vantata di essere più brava di Mameli, secondo lei oggettivamente, Giordana Angi le ha risposto dicendole che è troppo presuntuosa, trovando il ...

Amici 2019/ Valentina attacca Mameli : reazione inaspettata di Giordana : Amici 2019, Valentina Vernia attacca Mameli e scatena la reazione inaspettata di Giordana mentre Timor Steffens si schiera dalla parte di Loredana Bertè.