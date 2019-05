Amici | così Gerry Scotti cancella Ricky Martin | il video svela la mossa di Maria De

Amici 2019/ Mameli eliminato? Giordana lo attacca : 'sei piccolo così' : Amici 2019, Mameli perderà la sfida contro Umberto? Ancora guerra nella casa dei Bianchi: Giordana attacca il compagno con parole durissime.

Mezzogiorno in famiglia - bruttissima voce su Massimiliano Ossini : "Ha pochi Amici" - così in Rai... : Mancano circa due mesi alla presentazione dei palinsesti televisivi della stagione 2019-2020 ed è facile immaginare che ai piani alti di Viale Mazzini sia un momento particolarmente caotico, in cui si deve decidere non solo quali programmi confermare e rafforzare, ma anche su quali volti puntare. Un

Così la Lega ha fermato gli islAmici che volevano comprare la chiesa per convertirla in moschea : "La chiesetta della 'casa dei Frati' a Bergamo, nell"area dell'ex ospedale Riuniti, non passerà alle associazioni islamiche e non diventerà una moschea". Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, chiude Così il caso della chiesa della discordia.L'ex chiesetta degli Spedali Riuniti, messa in vendita all"asta dall'Asst Papa Giovanni XXIII, azienda sanitaria che fa capo alla regione Lombardia, era stata comprata ...

Amici - la prova del succhiotto. Al serale così - ma prima... Spunta una foto rubata clamorosa : La prova del succhiotto. Ad Amici si parla anche di questo, e cioè della presunta relazione tra due dei più amati concorrenti, i cantanti Jefeo e Ludovica. Avversari in gara (il primo con la squadra blu, la seconda nei bianchi), anche durante la diretta del serale di sabato si sono scambiati un "ten

Amici - il lutto improvviso e lo strazio di Lorella Boccia : 'Papà - sono qui e stringo la tua mano così fredda' : lutto ad Amici e nella televisione italiana. È morto all'improvviso il padre di Lorella Boccia , ballerina del talent di Maria De Filippi e conduttrice del daytime . Sconcerto e commozione in ...

Così gli "Amici" di McCarrick sono stati premiati dal Vaticano : ... cioè i tre cardinali citati più l'africano Robert Sarah , che è l'unico rimasto alla guida di una Congregazione per quanto non sia esattamente in linea con la visione del mondo del Santo Padre, ...