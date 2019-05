Amici 2019 | Emma | Scotti | Venier e Carrà ospiti della settima puntata

davidemaggio

(Di giovedì 9 maggio 2019)Ladel Serale di, in onda sabato 11 maggio, sarà caratterizzata da nuovi arrivi, attesi ritorni e illustri partenze. Come vi abbiamo anticipato giorni fa, Maria De Filippi accoglierà in studio per la prima volta Raffaella, dopo aver ospitato la conduttrice di Canale 5 nel suo programma A Raccontare Comincia Tu. Un’altra prima volta adsarà quella di Mara. La padrona di casa di Domenica In, duene fa ballerina per una notte da Milly Carlucci, tornerà per una sera sulla rete che fino alla scorsa stagione l’ha vista giurata di Tú sí que vales. Ritroverà Maria, ma anche Gerry, altro ospite previsto nella prossimadel talent di Canale 5. Con loro, uno dei volti che hanno fatto la storia di, da allieva (vincitrice) a direttore artistico:Marrone. La presenza di Raffaella, Mara, Gerry edandrà ...

