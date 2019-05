ALTAFORTE ESCLUSA DA SALONE DEL LIBRO TORINO Meloni con Salvini ' deriva liberticida'

Esclusa ALTAFORTE dal Salone del libro : 'Andremo per vie legali'. Kermesse al via con polemiche - : ... 'non e' una rivalsa nei confronti di Salvini, e' una scelta a protezione e tutela del Salone del libro di Torino e del nostro Paese', mentre Chiamparino ha parlato di 'scelta politica ed etica, che ...

Esclusa ALTAFORTE dal Salone del libro : “Andremo per vie legali”. Kermesse al via con polemiche : La casa editrice Altaforte non c'e'. Il suo stand è stato completamente smantellato al Salone del libro . Vicino allo stand del ministero della Difesa e' rimasta soltanto la sagoma dello stand della casa editrice vicina a Casa Pound al centro delle polemiche. Ma domina ugualmente l'apertura del Salone del libro di Torino con le polemiche che continuano a infuriare e che sono state alimentate anche dalle parole del ministro dell'Interno, Matteo ...

Salone del Libro - Appendino : ecco perché ALTAFORTE è stata esclusa : La sindaca di Torino, intervistata da Myrta Merlino a L'Aria che tira, parla anche della gestione delle case popolari a Torino e della collaborazione con Chiamparino

Salone del Libro - Appendino : perché ALTAFORTE è stata esclusa : La sindaca di Torino, intervistata da Myrta Merlino a L'Aria che tira, parla anche della gestione delle case popolari a Torino e della collaborazione con Chiamparino

Salone libro : esclusa ALTAFORTE - editore vado comunque - no a censura : Francesco Polacchi su facebook: Sarò al Salone del libro di Torino per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico.

Salone libro Torino - CasaPound esclusa. L’editore ALTAFORTE annuncia : “Ci sarò lo stesso” : Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound e al centro di tante polemiche, è stata esclusa dal Salone del libro. Tuttavia, l'editore, Francesco Polacchi, ha deciso di partecipare ugualmente "per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico" e ha invitato chi "ha a cuore la libertà" a fare altrettanto e ad evitare ogni tipo di censura.Continua a leggere

Salone internazionale del libro : la casa editrice ALTAFORTE è stata esclusa : Da giovedì 9 a lunedì 13 maggio gli spazi espositivi del celebre Lingotto Fiere di Torino ospiteranno l'attesissimo 'Salone internazionale del libro 2019' che, ogni anno, riporta l'attenzione su cultura, libri e lettura e concede spazi a case editrici e scrittori emergenti e non (oltre a personaggi dello spettacolo) per farsi conoscere con stand e presentazioni. Nei giorni scorsi, però, tutti hanno parlato di una vicenda che ha coinvolto il ...

Salone del libro - oggi l’inaugurazione : ALTAFORTE esclusa. Polacchi : “Ci saremo lo stesso. Non ci pieghiamo alla logica del pensiero unico” : La casa editrice Altaforte edizioni, nonostante la notizia dell’esclusione arrivata poche ore prima dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, ha fatto sapere che questa mattina si presenterà lo stesso alla manifestazione. “Alle ore 10:00”, si legge sulla pagina Facebook di Altaforte, “sarò al Salone del libro di Torino per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico. Se avete ...

ALTAFORTE ESCLUSA dal Salone del Libro : "Prevalgono le ragioni di una testimone dell'Olocausto" : Una “scelta di campo”: Città di Torino e Regione Piemonte definiscono così la decisione di tenere fuori dal Salone del Libro Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound, per “tutelare la sua immagine, la sua impronta democratica e il sereno svolgimento della manifestazione”. Dopo giorni di polemiche, divisioni e defezioni, sale dunque la tensione alla vigilia dell’inaugurazione ...