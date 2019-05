Allerta Meteo Estofex | attenzione a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019)(European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna, che riguardano anche l’Italia. In particolare, è stata emessa un’di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani settentrionali, principalmente perdidi vento. Livello di1 anche per il sud-est della Germania e l’Austria, principalmente perventi. Stesso livello anche per l’Ucraina orientale e la Russia occidentale, principalmente perdi vento,die nubifragi. Non è esclusa la possibilità di un tornado. Livello di2, invece, per parti della Russia occidentale, principalmente per nubifragi e in misura minore, per tornado,di vento edi. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, ...

DPCgov : ?? Mercoledì #PrimoMaggio ?? Allerta GIALLA per temporali su Lazio e settori di Umbria, Molise, Abruzzo e Puglia. ??… - EmiliaMeteo : Meteo: NUOVA ALLERTA per Emilia e Romagna. Tutti i DETTAGLI - GenovaQuotidian : La Fiera di San Salvatore rimandata per allerta meteo si terrà il 19 maggio -