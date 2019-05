Allegri | la Juve cancella le voci di un divorzio

Randez-vous Juve-Allegri vicino - molti i nodi : E' tempo di bilanci, e di decisioni, alla Juventus. La stagione non ha piu' nulla da dire ai bianconeri, che si interrogano cosi' sul futuro quando mancano ancora tre partite alla fine del campionato. Sul tavolo il nodo allenatore: il club ha smentito le voci sull'addio di Massimiliano Allegri, ma se e come finira' la storia con l'allenatore livornese e' ancora da scrivere. Soltanto l'atteso Randez-vous con Andrea Agnelli, oggi impegnato in ...

Conte alla Juventus?/ Sfida all'Inter per il dopo Allegri - il vice : 'Rapporti buoni' : Antonio Conte alla Juventus? Massimiliano Allegri pronto all'addio: da battere la concorrenza di Marotta e dell'Inter, le ultime notizie.

Juventus - niente faccia a faccia Allegri-Agnelli : il futuro dell’allenatore bianconero resta un rebus : Il tanto atteso faccia a faccia tra Allegri e Agnelli per stabilire il futuro dell’allenatore della Juventus non è avvenuto Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League la società si sta interrogando in merito a se proseguire o meno con il tecnico livornese. Il tanto atteso faccia a faccia non è avvenuto nemmeno quest’oggi. Andrea Agnelli era a Milano, in ...

Allegri : 'Alla Juve il mio tempo è finito' - le parole del tecnico agli amici (RUMORS) : Ci attendiamo a breve l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sarà occasione per entrambi le parti per confrontarsi e per definire se è il caso di proseguire il rapporto professionale. Lo stesso presidente avrebbe già incontrato la dirigenza bianconera (Fabio Paratici e Pavel Nedved) per discutere proprio del futuro del tecnico livornese. I dubbi sulla permanenza di Allegri ...

Allarme infortuni : la Juve potrebbe chiederne conto ad Allegri : A giorni dovrebbe esserci l'importante incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe confermare o meno la permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Il presidente esporrà probabilmente tutti i dubbi sul lavoro portato avanti quest'anno da Allegri mentre quest'ultimo farà le sue richieste: dall'incremento dell'ingaggio e il prolungamento del contratto in scadenza ...

ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni dei colleghi di "Sky Sport", non ci sarebbe alcuna traccia di rottura tra Agnelli e Allegri. Un rapporto che potrebbe continuare anche in vista della prossima stagione, ma è chiaro che dovranno essere valutati alcuni dettagli. Agnelli incontrerà Allegri nei prossimi giorni e verranno analizzati tutti i

Juve - incontro Allegri-Agnelli : un retroscena sulle richieste : Allegri in uscita . Il summit di ieri sera tra Agnelli e la dirigenza ha definito il futuro del tecnico in via praticamente definitiva, ma c'è un retroscena. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto è sempre stato tra i primi temi nella testa di Allegri così come la valutazione in termini assoluti della rosa, soprattutto in Champions League, e il conseguente mercato. Ma ...

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Juve-Allegri : una scelta legata al Fair Play Finanziario : Secondo la Gazzetta dello Sport c'è però un nodo che frena Agnelli ed è legato al Fair Play Finanziario. L'ingaggio di Allegri e dello staff pesa a bilancio, al lordo, per circa 15 milioni di euro a ...

Conte alla Juve dopo Allegri : ultime notizie - lo scacchiere degli allenatori : Conte alla Juve dopo Allegri: ultime notizie, lo scacchiere degli allenatori Il calciomercato estivo comincia a ribollire: il campionato di Serie A non è ancora terminato, ci sono ancora gli ultimi verdetti da decretare. La corsa è aperta per l’Europa (Champions ed Europa League), mentre si attende ancora l’ultima squadra che retrocederà in Serie B (con Chievo e Frosinone), ma già si pensa alla campagna acquisti del prossimo anno. Che, ...

Juventus Allegri- Massimiliano Allegri si allontana dalla Juventus in maniera chiare ed imminente. Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de "Il Corriere della Sera" il tecnico bianconero avrebbe rivelato ai suoi amici di aver chiuso la sua esperienza in bianconero. "Qui il mio tempo è finito": questa la frase che Allegri avrebbe rivolto ai suoi amici,

Juventus - la panchina di Allegri traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

Juve - Allegri alla Continassa per dirigere l'allenamento. Agnelli è a Milano : TORINO - In attesa di capire quando Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno per decidere il futuro del tecnico oggi l'allenatore della Juve è arrivato alla Continassa per dirigere la ...

Juventus Allegri - è addio. Il tecnico rivela : “Ciclo finito” : Juventus Allegri, la confidenza del tecnico – La notizia non può essere confermata, per ovvi motivi, ma sta facendo il giro del web. Le parole che ieri sera Massimiliano Allegri avrebbe (il condizionale è d’obbligo) rivelato ad alcuni amici spalanca le porte ad Antonio Conte per il ritorno alla Juventus. “Il mio tempo qui è […] L'articolo Juventus Allegri, è addio. Il tecnico rivela: “Ciclo finito” proviene da ...