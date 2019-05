Allarme infortuni | la Juve potrebbe chiederne conto ad Allegri

Meno infortuni mortali - ma è Allarme malattie : PISA. Cala la mortalità, aumentano le malattie professionali. Con quelle di tipo tumorale che fanno di Pisa la seconda provincia più a rischio della Toscana. È una strage silenziosa quella che ...

Infortunio Alex Sandro - suona l’Allarme : i tempi di recupero : Infortunio Alex Sandro- Nuovo ko in casa Juventus. Nel match contro l’Inter, Alex Sandro ha rimediato un trauma distrattivo alla coscia. Un Infortunio che non permetterà al terzino brasiliano di scendere in campo nel match contro il Torino. Derby totalmente a rischio, anzi, le ultime indiscrezioni parlano di sicuro forfait. Altro campanello d’allarme per Allegri, […] More

ESport - i medici lanciano l'Allarme infortuni : i rischi più frequenti : Questo perché, come abbiamo detto, anche gli sport elettronici possono provocare 'incidenti' a causa del duro allenamento. 'Alcuni giorni non gioco affatto a causa di scuola e lavoro, ma quando gioco,...

Infortunio Emre Can? Juventus-Ajax : Allarme - il tedesco salta la rifinitura : Infortunio Emre CAN JUVENTUS AJAX- Suona l’allarme in casa Juventus a poche ore dal calcio d’inizio della delicatissima sfida tra Juventus e Ajax. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, Emre Can non sarebbe partito con la squadra verso l’Allianz Stadium per la rifinitura. La sensazione è che il giocatore possa aver accusato nuovamente i postumi della […] More

Allarme infortunio per de Jong : le news in vista del ritorno Juve-Ajax : A tre giorni dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, Juventus e Ajax sono scese entrambe di nuovo in campo per le rispettive gare di campionato. Se i bianconeri hanno potuto gestire le ...

Infortunio Douglas Costa - nuovo Allarme : problema ad un polpaccio : Infortunio Douglas Costa- nuovo piccolo allarme in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni di Douglas Costa. L’esterno brasiliano ha accusato un leggero problema ad un polpaccio dopo la sfida di Champions League contro l’Ajax. Un nuovo ko che potrebbe costringere il brasiliano ad alzare bandiera bianca in vista del match di domani contro […] More

Infortunio Chiellini - suona l’Allarme : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Chiellini- suona l’allarme in casa bianconera dopo l’ultimo ko di Giorgio Chiellini. Problema ad un polpaccio e tempi di recupero da valutare con estrema calma. La sensazione è che il giocatore possa saltare anche il match di ritorno contro l’Ajax, sfida in programma all’Allianz Stadium tra una settimana. Tempi di recupero da valutare dopo […] More

Infortunio Emre Can - suona l’Allarme : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Emre CAN- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dalla Continassa, le condizioni di Emre Can verranno valutate con calma nel corso delle prossime ore e giorni. Come noto, il centrocampista salterà il match d’andata della sfida di Champions League contro l’Ajax. Tuttavia, le sue condizioni verranno valutate con calma, non è escluso che il […] L'articolo Infortunio Emre Can, suona l’allarme: ecco ...

Infortunio Emre Can - Allarme Juve : il tedesco lascia il campo : Infortunio Emre CAN- Suona l’allarme in casa Juventus. Emre Can lascia il campo dopo circa 25 minuti a causa di una distorsione alla caviglia. Brutte notizie in vista del match di martedì contro l’Ajax. Al suo posto dentro Khedira, al rientro dopo il delicatissimo intervento al cuore. La sensazione è che Emre Can abbia deciso […] More

Infortunio Caceres - suona l’Allarme : ecco quando tornerà : Infortunio Caceres- Come riportato in mattina da Allegri in conferenza stampa, Martin Caceres dovrà star fermo per circa tre settimane dopo l’Infortunio ai muscoli flessori rimediato nel match di campionato contro il Cagliari. Situazione da monitorare giorno dopo dopo giorno, ma la sensazione è che l’uruguaiano salterà entrambe le sfide contro l’Ajax. Una perdita piuttosto […] More

Infortunio Lautaro Martinez - suona l’Allarme : i tempi di recupero : Infortunio Lautaro Martinez- Brutte notizie in casa nerazzurra. Lautaro Martinez potrebbe saltare la sfida contro la Lazio a causa di un affaticamento muscolare. Un ko che verrà analizzato con calma e che verrà valutato dopo gli esami strumentali. Un nuovo Infortunio che potrebbe costringere Spalletti ad affidarsi nuovamente dal primo minuto a Mauro Icardi. L’ex […] More

Infortunio Douglas Costa - suona l’Allarme : ecco quando tornerà : Infortunio Douglas Costa- Continua a tenere tutti con il fiato sospeso il potenziale ritorno in campo di Douglas Costa, il quale dopo gli ultimi accertamenti ed esami resta ancora in dubbio in vista del doppio impegno di Champions League contro l’Ajax. L’esterno brasiliano sembrerebbe non aver recuperato ancora al 100% e le sue condizioni verranno […] More