Alfa Romeo Stelvio - Sfida alle altre Suv sulle piste inglesi - VIDEO

Alfa Romeo propone nuovo allestimento Sport-tech per le sue vetture - caratteristiche e prezzi [GALLERY] : Alfa romeo Sport-tech per Giulia e Stelvio, è un allestimento esclusivo che coniuga l’apprezzata sportività della berlina e del SUV a una dotazione completa in termini di comfort e tecnologia Alfa romeo Giulia Sport-tech La nuova Giulia Sport-tech unisce l’anima sportiva Alfa romeo alla connettività di bordo: di serie infatti offre contenuti esclusivi quali cerchi in lega bruniti a 5 fori da 18″, vetri privacy, Alfa ...

Hertz 'corre' con l'Alfa Romeo Giulia : ANSA, - ROMA, 9 MAG - Un concentrato di sport, passione e Made in Italy per chi vuole vivere una vacanza sulle strade del Bel Paese davvero

Hertz 'corre' con l'Alfa Romeo Giulia : ROMA, 9 MAG - Un concentrato di sport, passione e Made in Italy per chi vuole vivere una vacanza sulle strade del Bel Paese davvero in pole position. E' la filosofia alla base di Selezione Italia, la flotta Premium di Hertz, che si ...

FCA Heritage - Alfa Romeo e Giovinazzi alla 1000 Miglia 2019 : Anche nel 2019 è tutto pronto per vivere le emozioni della rievocazione storica della 1000 Miglia, la leggendaria competizione definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo”. Giunta alla 37° edizione, questa festa itinerante in onore della più gloriosa gara mai disputata su strada torna a emozionare il pubblico sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. […] L'articolo FCA Heritage, Alfa Romeo e Giovinazzi alla ...

FCA Heritage ed Alfa Romeo protagoniste della storica “1000 Miglia” : Anche quest’anno FCA Heristage ed Alfa Romeo Saranno protagoniste della “Corsa più bella del mondo” , la 37° edizione della storica “1000 Miglia” Anche quest’anno è tutto pronto per vivere le forti emozioni che regala la rievocazione storica della 1000 Miglia, la leggendaria competizione definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo“. Giunta alla 37esima edizione, questa festa ...

Dici Mille Miglia e pensi all'Alfa Romeo : E proprio a sancire il legame indissolubile tra il marchio e il mondo delle competizioni, sarà presente al via Antonio Giovinazzi, il pilota impegnato in Formula 1 con la monoposto C38 del team 'Alfa ...

Hertz mette il turbo : da oggi si potrà noleggiare anche la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : ... scattando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, rivelandosi senza dubbio una delle vetture italiane più ambite dagli appassionati di tutto il mondo. Sarà principalmente preferita, secondo le stime di ...

Le novità di Fiat e Alfa Romeo al Salone di Barcellona : Tutti i presenti, potranno vedere e toccare con mano le novità entusiasmanti dei noti marchi italiani conosciuti in tutto il Mondo. Lo stend del Biscione presenterà al pubblico in Spagna la nuova ...

F1 - a Barcellona sulla Ferrari con Vettel e Leclerc anche Fuoco. Ilott guiderà l’Alfa Romeo : Come riferisce l’ANSA, la Ferrari schiererà ben quattro piloti nel corso dei due giorni di test al Circuit de Barcelona-Catalunya, che si terranno martedì 14 e mercoledì 15 maggio, dopo il GP di Spagna: delle due SF90, una sarà a disposizione di Pirelli per testare le gomme (martedì toccherà a Sebastian Vettel, mercoledì a Charles Leclerc). La seconda monoposto invece martedì sarà guidata dal monegasco, mentre mercoledì vedrà alla ...

FCA - doppietta in Medio Oriente : Alfa Romeo e Abarth trionfano al concorso “Qatar Car Of The Year” 2019 : Doppia vittoria di FCA. Alfa Romeo e Abarth trionfano nel più prestigioso concorso automobilistico del Paese Mediorientale Si è svolta a Doha (Qatar) la cerimonia di premiazione de “Qatar Car of the Year (QCOTY)” 2019, il concorso automobilistico più prestigioso del Paese organizzato dal magazine Maqina Middle East, in collaborazione con il Mawater Centre. I premi sono assegnati dagli esperti della rivista ai migliori veicoli ...

Muhammad Ali appassionato di Alfa Romeo : venduta all’asta la sua bellissima Spider del ’76 [FOTO] : La bellissima Alfa Romeo Spider del 1976 appartenuta al leggendario pugile, Muhammad Ali, è stata venduta all’asta per poco più di 40 mila dollari Una Alfa Romeo Spider seconda serie del 1976, una volta appartenuta all’icona del pugilato Muhammad Ali, è stata recentemente venduta all’asta su ebay per 42,900 dollari. Il veicolo non era l’auto principale del pugile, Ali in quel periodo aveva infatti acquistato una ...

Noleggio a lungo termine auto : da Alfa Romeo a Jeep - anche i privati usufruiscono del massimo dei vantaggi : Le straordinarie formule di Noleggio a lungo termine auto consentono, anche ai privati, di godere di tutti i vantaggi di avere un’auto senza le preoccupazioni della proprietà A maggio esordisce la nuova campagna “Noleggio Chiaro” che attraverso il claim “Acquisto o Noleggio? Tutti e due” sintetizza perfettamente le caratteristiche del prodotto. Con “Noleggio Chiaro“, l’innovativa formula ...

Alfa Romeo Giulia <br> - Arriva la versione Sport-Tech : Una nuova promozione fa sì che l'Alfa Romeo Giulia sia ora acquistabile con un prezzo di partenza di 35.900 euro, grazie a un contributo delle concessionarie. La versione Sport-Tech della berlina viene infatti proposta con dotazioni più ricche rispetto ai modelli d'ingresso gamma, ma con un listino prezzi più contenuto.Più tecnologia. Basata sulla 2.2 Turbo Diesel da 160 CV e 450 Nm con cambio automatico otto rapporti e trazione posteriore, la ...

Salone di Barcellona - le novità di Fiat e Alfa Romeo : Gli altri modelli mostrati al Salone di Barcellona saranno la Giulietta Sport, la Giulia Veloce, Alfa Romeo 4C Spider e una monoposto della Scuderia di Formula 1 Alfa Romeo Racing. Non è tutto, anche ...