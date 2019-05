ALDO MORO | 41 ANNI FA L' ASSASSINIO Mattarella depone corona di fiori in via Caetani

ALDO MORO 9 maggio : morte - frasi e storia politica dell’ex presidente Dc : Aldo Moro 9 maggio: morte, frasi e storia politica dell’ex presidente Dc Roma, 9 maggio 1978: viene ritrovato il cadavere del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault Rossa parcheggiata in Via Caetani. Aldo Moro: sequestro, prigionia e morte La mattina del 16 marzo del 1978, Aldo Moro si stava recando in Parlamento: quel giorno si sarebbe svolta la presentazione del governo guidato da Giulio Andreotti. ...

Sergio Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide dell’On. ALDO MORO [GALLERY] : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona di fiori sotto la lapide dell’On. Aldo Moro, nel 41°anniversario dell’uccisione dello Statista. Accadde oggi: il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro Qual è la “verità” della quale Aldo Moro non aveva paura e per la quale morì? L'articolo Sergio Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide dell’On. Aldo Moro [GALLERY] sembra essere il ...

Qual è la “verità” della quale ALDO MORO non aveva paura e per la quale morì? : Chi c’era non può dimenticarlo, chi l’ha visto solo tramite immagini televisive, foto e racconti, ha la sensazione di esserci stato. Perché la prigionia e il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, hanno rappresentato una pagine così buia, ma al tempo stesso intensa, della storia italiana, da essere entrati a far parte nel DNA stesso del nostro Stato, portando conseguenze per diversi anni a venire. Erano i tempi in cui la penisola italiana era ...

41 anni fa il ritrovamento del corpo di ALDO Moro. Mattarella depone corona : Alcuni giorni dopo Papa Paolo VI, amico e confessore dello statista, celebra una commemorazione funebre pubblica a cui partecipano numerose personalità della politica e delle istituzioni. Moro viene ...

"ALDO MORO ucciso nella cantina di un'ambasciata vicino a via Caetani" : la nuova pista negli atti della Commissione parlamentare : Basandosi sul possibile valore simbolico dell’assassinio, molte ricostruzioni dell’uccisione di Aldo Moro hanno provocato una distorsione dei fatti. Via Caetani (dove quarantuno anni fa venne trovata la Renault 4 rossa contenente il cadavere dello statista) non è situata come erroneamente viene sempre ripetuto, ”a metà strada tra via delle Botteghe Oscure e piazza del Gesù”.Via Caetani è una ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di ALDO Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

"ALDO MORO beato? Non sarò io a farlo" : l'annuncio del prete che seguiva la causa : Aldo Moro non sarà beato, almeno per ora. Padre Gianni Festa, il postulatore generale dei Domenicani al quale la Santa Sede nel 2018 ha affidato il processo di beatificazione di Aldo Moro, dallo scorso settembre ha rinunciato all’incarico.“Da settembre scorso non mi occupo più della causa di beatificazione di Moro per questioni riservate, personali”, spiega all’Adnkronos padre Festa. Una decisione che, come ...

Beatificazione di ALDO MORO - il postulatore della causa minacciato di morte : 'Lascio' : La causa di Beatificazione di Aldo Moro è un affare che scotta. Dopo che la figlia Maria Fida ha scritto una lettera a Papa Francesco chiedendo che venga fermato il processo, il Vaticano ha reso noto che padre Gianni Festa, il postulatore della causa, ha deciso di lasciare l'incarico. Il religioso, che ha giustificato la scelta adducendo a "motivi personali" - ha ricevuto minacce anonime di morte. Il postulatore della causa ha lasciato ...

"Ti ammazziamo se ALDO MORO diventa Santo" : Roma, 8 maggio 2019 - La beatificazione di Aldo Moro è un affare che scotta. Non c'è solo la figlia Maria Fida che chiede che il Papa fermi la causa addirittura parlando di un processo trasformato in ...

[Il caso] Le Br 41 anni dopo provano a spiegare perché non usarono le carte di ALDO Moro : "Le Br avevano deciso di utilizzare parti del Memoriale come materiale da inserire in eventuali rivendicazioni di attentati contro personalità, citate da Moro proprio nella sua difesa scritta. ...

ALDO MORO - la figlia chiede lo stop alla beatificazione. E merita di essere presa sul serio : Anticamente era il popolo ad acclamare i suoi pastori e i suoi santi. Nel corso degli ultimi secoli, la Chiesa di Roma ha deciso di codificare in modo abbastanza rigoroso e trasparente la scelta delle sue guide e di coloro da beatificare e canonizzare. Su quest’ultimo processo, è ancora abbastanza aperto il dibattito tra chi vorrebbe proclamare santi soltanto figure appartenute al passato e chi, invece, preme per elevare agli onori degli altari ...

ALDO MORO contro il fascismo nel '43 : ha ucciso la patria - la ricostruiremo : Ed è triste constatare la cieca pervicacia con la quale si dà opera a continuare una politica rovinosa ed a preparare la più inumana di tutte le guerre civili, quella cioè che contrappone l'uno all'...