ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2019) Raulha parlato in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli «Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare». Bilancio sulla«E’ positiva con Ancelotti. Abbiamo fatto il secondo posto contro squadre che teoricamente dovevano lottare per la stessa posizione come Inter e Milan. Volevamo di più, è normale, ma abbiamo visto che anno ha fatto la Juventus.per l’Europa League, ma abbiamo trovato una squadra come l’Arsenal. Loro sono stati fortunati nel fare gol. Se noi facciamo 82 punti, supereremmo ancora quella soglia di 80 punti per il quarto anno consecutivo. In Italia però questo non è sufficiente per vincere lo scudetto. Speriamo di provarci ancora l’anno prossimo» Quanto è importante la continuità con l’allenatore? «E’ importante sia per i calciatori che per il mister, così ...

napolista : #Albiol:«Peccato non aver vinto un titolo, cambia la stagione. Le situazioni nel calcio cambiano di anno in anno» I… - MondoNapoli : Albiol a Radio Kiss Kiss: “Stagione positiva. La società vuole crescere, ripartire da un allenatore top come Ancelo… -