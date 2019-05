Al via un progetto ' obesità' e ' città' incontro tra un problema e un luogo

Al via da Roma l'UniStem Tour - il progetto di UniStem e Fondazione Tim per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti - : 'Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente ...

Politica. Progetto Cervia su rilancio MI.Ma : "copertura viale a cielo aperto e parcheggi decentrati" : Giovedì 2 Maggio 2019 - Cervia Dopo un 1° maggio di "buon movimento per il centro" di Milano Marittima, Michele Fiumi candidato capolista di Progetto Cervia - Italia in comune, sottolinea l'...

Elezioni amministrative. Lista civica Progetto Cervia presenta candidati e programma : Al nostro fianco 'Italia in Comune' l'esperienza politica fondata da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, vero campione del civismo e delle buone pratiche amministrative". La nostra squadra si ...

Milan - Seedorf : "Gattuso via? Ora non ha senso. Spero ci sia un progetto" : L'ex giocatore ed allenatore del Milan ha preso le parti dell'attuale tecnico rossonero in un intervento su Radio Rai 1 all'interno del programma Radio Anch'io Sport: "Non penso che mandare via un ...

Porto di Trieste - libro "La nuova via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" : La Sala Rossa della Torre del Lloyd di Trieste lunedì 29 aprile alle 18:00 ospiterà la presentazione del libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" di Francesco De ...

Milano - il progetto di rigenerazione urbana in via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...

Al via il progetto 'Io sono Valle d'Aosta' : spot pubblicitari mirati in onda su Sky Aosta - E' un progetto di comunicazione pubblicitaria ... : La presentazione è avvenuta questa mattina, nell'ambito di Maison&Loisirs 2019: Davide Bongiovanni e Simone Lattanzi di Studio Arsenale, con la collaborazione dell'agenzia pubblicitaria Netweek , ...

'viaggio dentro al libro' - progetto di Pordenonelegge e Fondazione Friuli : Con Editoriale Scienza viaggeremo poi nel backstage di un'opera letteraria, per capire cosa succede a un manoscritto quando arriva in una casa editrice, qual è il processo che porta alla ...

Trasporto spaziale - al via progetto di ricerca 'Generazione E' : Roma, 16 apr., askanews, - Prende il via il progetto 'Generazione E', ricerca e sperimentazione di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo ambientale per i veicoli di Trasporto spaziale di ...

Al via progetto per combattere l’osteoporosi : per rigenerare le ossa “impalcature” in 3D e “colla” e rete iniettabili : Una “colla” da utilizzare in caso di fratture non scomposte, una “rete” connettiva ad espansione da iniettare per riparare bacino e vertebre e delle “impalcature” in 3D per far rigenerare le ossa nei casi ancora più gravi. Sono questi i tre approcci per combattere l’osteoporosi basati su biomateriali innovativi e tecnologie avanzate che sono allo studio nell’ambito di Giotto, un progetto europeo del programma Horizon 2020 appena finanziato con ...

Progetto SAVE - concluso a Roma viaggio di Scania Discovery Truck per educazione finanziaria e sostenibilità : "Una iniziativa " ha da parte sua commentato il vice presidente di BEI, Dario Scannapieco " che si lega strettamente alla politica del nostro Istituto, BEI, sui temi della sostenibilità ambientale e ...

