Al telefono mentre guida Bentley | Beckham senza patente per 6 mesi

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ha smesso di giocare nel 2013, ma Davidcontinua a far parlare di sé. All'ex capitano della nazionale inglese è stata sospesa per seiladi, perché "beccato" a parlare al telefoninoera alla.Lo Spice Boy ha ammesso di aver usato il cellulareva la suaa Great Portland Street, nel centro di Londra, il 21 novembre dello scorso anno. A, 43 anni, sono stati tolti sei punti dallae questo ne ha determinato la sospensione. L'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan si è presentato oggi di fronte alla Bromley Magistrates' Court.A settembre, che ha quattro figli, fu accusato di "sottrarsi alle sue responsabilità" come modello per gli altri quando evitò un procedimento per eccesso di velocità grazie a un cavillo tecnico. Anche in quel casoammise la sua responsabilità, riconoscendo ...

